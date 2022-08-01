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Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку - РИА Новости, 01.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220801/samolet-1806391876.html
Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку
Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку - РИА Новости, 01.08.2022
Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании "Эль-Аль", совершающий в понедельник рейс Тель-Авив - Москва подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Баку из-за проблем со... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:54
2022-08-01T13:04
израиль
россия
азербайджан
в мире
баку
москва
тель-авив
туризм
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Эль-Аль", совершающий в понедельник рейс Тель-Авив - Москва подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров, сообщил 14 канал израильского телевидения."Пассажирский борт "Эль-Аль" LY611, вылетевший из аэропорта имени Бен-Гуриона в Москву, подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Азербайджана. Экипаж намерен совершить посадку в Баку", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20220729/samolet-1805899265.html
израиль
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москва
тель-авив
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израиль, россия, азербайджан, в мире, баку, москва, тель-авив, новости - туризм
12:54 01.08.2022 (обновлено: 13:04 01.08.2022)
 
Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку

Самолет "Эль Аль", летящий из Тель-Авива в Москву, запросил экстренную посадку в Баку

CC BY-SA 4.0 / Anarki-Wiki / Международный аэропорт Гейдар Алиев (cropped)Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку
Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Anarki-Wiki / Международный аэропорт Гейдар Алиев (cropped)
Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Эль-Аль", совершающий в понедельник рейс Тель-Авив - Москва подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров, сообщил 14 канал израильского телевидения.
"Пассажирский борт "Эль-Аль" LY611, вылетевший из аэропорта имени Бен-Гуриона в Москву, подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Азербайджана. Экипаж намерен совершить посадку в Баку", - говорится в публикации.
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ТуризмИзраильРоссияАзербайджанВ миреБакуМоскваТель-АвивНовости - Туризм
 
 
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