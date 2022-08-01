https://ria.ru/20220801/samolet-1806391876.html

Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку

Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку - РИА Новости, 01.08.2022

Самолет "Эль Аль", летящий в Москву, запросил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании "Эль-Аль", совершающий в понедельник рейс Тель-Авив - Москва подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Баку из-за проблем со... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:54

2022-08-01T12:54

2022-08-01T13:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Эль-Аль", совершающий в понедельник рейс Тель-Авив - Москва подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров, сообщил 14 канал израильского телевидения."Пассажирский борт "Эль-Аль" LY611, вылетевший из аэропорта имени Бен-Гуриона в Москву, подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Азербайджана. Экипаж намерен совершить посадку в Баку", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20220729/samolet-1805899265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, россия, азербайджан, в мире, баку, москва, тель-авив, новости - туризм