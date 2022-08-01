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Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом.
2022-08-01T12:56
2022-08-01T12:56
2022-08-01T12:56
видео
праздник
вмф рф
санкт-петербург
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Было дано 30 залпов из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов. Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более двух тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Салют в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом. Было дано 30 залпов из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов. Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более двух тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага.
2022-08-01T12:56
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, праздник, вмф рф, санкт-петербург, видео
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом.
2022-08-01T12:56
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PT0M44S
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом.