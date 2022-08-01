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Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022

Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом.

2022-08-01T12:56

2022-08-01T12:56

2022-08-01T12:56

видео

праздник

вмф рф

санкт-петербург

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Было дано 30 залпов из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов. Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более двух тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага.

санкт-петербург

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Салют в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом. Было дано 30 залпов из орудий Д-44 и Д-30 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечило различную высоту залпов. Также использовался специальный пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор", который позволяет в течение минуты произвести более двух тысяч выстрелов, расцвечивающих небо в цвета российского флага. 2022-08-01T12:56 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

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