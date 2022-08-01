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Более 16 тысяч кустов роз высадят в Москве до конца лета - РИА Новости, 02.08.2022
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Более 16 тысяч кустов роз высадят в Москве до конца лета
Более 16 тысяч кустов роз высадят в Москве до конца лета - РИА Новости, 02.08.2022
Более 16 тысяч кустов роз высадят в Москве до конца лета
Специалисты высадят более 16 тысяч кустов роз в Москве до конца лета, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-01T09:51
2022-08-02T14:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
кутузовский проспект
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты высадят более 16 тысяч кустов роз в Москве до конца лета, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 16 тысяч кустов роз высадим до конца лета. Розы украсят Парк Победы на Поклонной горе, Аллею Героев космоса, Зубовскую площадь, сквер на Кутузовском проспекте, территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего специалисты высадят около 20 сортов кустовых и почвопокровных роз. Они отличаются не только многообразием оттенков, но и формой.Уточняется, что в сентябре будет проведена подкормка растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Перед наступлением холодов будет выполнена обрезка – удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Цветники будут очищены от случайного мусора, проведено рыхление, прополка и при необходимости окучивание."Кустовые розы на зиму укроем специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте", - добавили в сообщении.
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городское хозяйство москвы, общество, кутузовский проспект
09:51 01.08.2022 (обновлено: 14:52 02.08.2022)
 

Более 16 тысяч кустов роз высадят в Москве до конца лета

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредприятие по выращиванию цветов в Москве
Предприятие по выращиванию цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Предприятие по выращиванию цветов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты высадят более 16 тысяч кустов роз в Москве до конца лета, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 16 тысяч кустов роз высадим до конца лета. Розы украсят Парк Победы на Поклонной горе, Аллею Героев космоса, Зубовскую площадь, сквер на Кутузовском проспекте, территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего специалисты высадят около 20 сортов кустовых и почвопокровных роз. Они отличаются не только многообразием оттенков, но и формой.
Уточняется, что в сентябре будет проведена подкормка растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Перед наступлением холодов будет выполнена обрезка – удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Цветники будут очищены от случайного мусора, проведено рыхление, прополка и при необходимости окучивание.
"Кустовые розы на зиму укроем специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте", - добавили в сообщении.
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