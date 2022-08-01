https://ria.ru/20220801/rossiya-1806503193.html

Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны

Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 01.08.2022

Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны

Главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Великобритании призвали Россию прекратить "опасную" ядерную риторику и подтвердить приверженность принципу... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:15

2022-08-01T18:15

2022-08-01T18:19

в мире

мария захарова

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Великобритании призвали Россию прекратить "опасную" ядерную риторику и подтвердить приверженность принципу недопустимости ядерной войны.Министры трех из пяти официальных ядерных держав встретились в Нью-Йорке на полях Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и заявили о своем "глубинном понимании того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".В заявлении от 3 января 2022 года лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции назвали своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Они также высказались за то, чтобы ядерные вооружения служили оборонительным целям, а их дальнейшее распространение было предотвращено.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мария захарова, россия, сша, франция