18:15 01.08.2022 (обновлено: 18:19 01.08.2022)
Россию призвали подтвердить принципы недопустимости ядерной войны
США, Франция и Британия призвали Россию подтвердить принципы недопустимости ядерной войны
Российский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств США, Франции и Великобритании призвали Россию прекратить "опасную" ядерную риторику и подтвердить приверженность принципу недопустимости ядерной войны.
Министры трех из пяти официальных ядерных держав встретились в Нью-Йорке на полях Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и заявили о своем "глубинном понимании того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".
"Мы призываем Россию прекратить ее безответственную и опасную ядерную риторику и поведение, придерживаться своих международных обязательств и подтвердить – словом и делом – принципы, изложенные в последнем заявлении лидеров о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений", - сказано в совместном заявлении.
В заявлении от 3 января 2022 года лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции назвали своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Они также высказались за то, чтобы ядерные вооружения служили оборонительным целям, а их дальнейшее распространение было предотвращено.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".