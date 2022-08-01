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Сейм Латвии рассмотрит заявление о признании России террористом

Сейм Латвии рассмотрит заявление о признании России террористом - РИА Новости, 01.08.2022

Сейм Латвии рассмотрит заявление о признании России террористом

В парламенте Латвии 2 августа рассмотрят заявление о признании России террористическим государством, сообщил в понедельник депутат сейма Рихардс Колс. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:41

2022-08-01T13:41

2022-08-01T13:41

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В парламенте Латвии 2 августа рассмотрят заявление о признании России террористическим государством, сообщил в понедельник депутат сейма Рихардс Колс.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом. Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220728/ssha-1805636236.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, латвия, ситуация в днр и лнр, украина, сейм латвии