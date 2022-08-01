Сейм Латвии рассмотрит заявление о признании России террористом
Сейм Латвии рассмотрит заявление о признании России террористическим государством
Сейм Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В парламенте Латвии 2 августа рассмотрят заявление о признании России террористическим государством, сообщил в понедельник депутат сейма Рихардс Колс.
"Во вторник комиссия сейма по иностранным делам рассмотрит заявление о признании России террористическим государством", - написал Колс в Twitter.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом. Блинкен признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.