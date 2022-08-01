https://ria.ru/20220801/rossiya-1806402804.html

Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток

Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток - РИА Новости, 01.08.2022

Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток

Россия останется надежным экспортером металлургической продукции, но работать себе в убыток не будет, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:25

2022-08-01T13:25

2022-08-01T15:02

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия останется надежным экспортером металлургической продукции, но работать себе в убыток не будет, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.По словам президента, это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров.Путин назвал санкции против российских металлургов откровенным проявлением недобросовестной конкуренции. "Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу", — сказал глава государства.Он добавил, что Запад ввел эти ограничения в угоду текущим политическим интересам, причем не взял в расчет такие очевидные последствия, как рост цен на стройматериалы на мировом рынке и подстегивание глобальной инфляции.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220731/krizis-1806203652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин