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Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток - РИА Новости, 01.08.2022
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Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток
Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток - РИА Новости, 01.08.2022
Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток
Россия останется надежным экспортером металлургической продукции, но работать себе в убыток не будет, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:25
2022-08-01T15:02
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия останется надежным экспортером металлургической продукции, но работать себе в убыток не будет, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.По словам президента, это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров.Путин назвал санкции против российских металлургов откровенным проявлением недобросовестной конкуренции. "Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу", — сказал глава государства.Он добавил, что Запад ввел эти ограничения в угоду текущим политическим интересам, причем не взял в расчет такие очевидные последствия, как рост цен на стройматериалы на мировом рынке и подстегивание глобальной инфляции.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, владимир путин
13:25 01.08.2022 (обновлено: 15:02 01.08.2022)
 
Путин: Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток

Путин заявил, что Россия не будет работать с недружественными странами себе в убыток

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия останется надежным экспортером металлургической продукции, но работать себе в убыток не будет, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.
"Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение", — сказал он.
По словам президента, это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров.
Путин назвал санкции против российских металлургов откровенным проявлением недобросовестной конкуренции.
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"Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, — представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу", — сказал глава государства.
Он добавил, что Запад ввел эти ограничения в угоду текущим политическим интересам, причем не взял в расчет такие очевидные последствия, как рост цен на стройматериалы на мировом рынке и подстегивание глобальной инфляции.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самих западных стран, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Как отмечал Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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