https://ria.ru/20220801/rossiya-1806339713.html

Нарышкин призвал к единству власти, армии и общества

Нарышкин призвал к единству власти, армии и общества - РИА Новости, 01.08.2022

Нарышкин призвал к единству власти, армии и общества

Победы над врагом в боях можно добиться лишь тогда, когда власть, армия и общество едины и не поддаются деструктивному влиянию извне - для России это урок более РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:49

2022-08-01T10:49

2022-08-01T10:49

россия

общество

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Победы над врагом в боях можно добиться лишь тогда, когда власть, армия и общество едины и не поддаются деструктивному влиянию извне - для России это урок более чем столетней давности, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он принял участие в прошедшей в понедельник в Москве памятной церемонии по случаю 108-й годовщины вступления России в Первую мировую войну."Гримаса истории состоит в том, что отдав за победу Антанты миллионы жизней, Россия так и не вошла в круг держав-победительниц и, более того, вынуждена была подписать унизительный Брестский мир", - сказал Нарышкин журналистам. По его словам, не последнюю роль в этом сыграла и националистическая пропаганда, которая целенаправленно велась из-за рубежа противниками России. "Более того, первые вооруженные отряды украинских националистов были полностью сформированы на территории Австро-Венгрии", - заявил Нарышкин."И уже позже внутри страны некоторые политические силы продолжили националистическую пропаганду. И сегодня, спустя сто лет, мы продолжаем пожинать горькие плоды их, по сути, преступной, антигосударственной и антиобщественной деятельности", - добавил он."Я уверен, что опыт участия России в Первой мировой войне позволяет сделать важнейший исторический вывод, который состоит в том, что российское воинство несокрушимо, если армия, власть и общество объединены общей целью - победой над врагом. Так было во все времена", - подчеркнул Нарышкин.Сегодня, когда тоталитарно-либеральный Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну, очень важно извлечь должные уроки из колоссального исторического опыта России, резюмировал он.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы рф