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В красноярской деревне задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат

В красноярской деревне задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат - РИА Новости, 01.08.2022

В красноярской деревне задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат

В деревне староверов Новомариновка Красноярского края после 12 лет розыска задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях, сообщает региональный главк РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:02

2022-08-01T08:02

2022-08-01T08:02

происшествия

иркутская область

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. В деревне староверов Новомариновка Красноярского края после 12 лет розыска задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях, сообщает региональный главк МВД.В ведомстве пояснили, что мужчина отрастил бороду и имел внешний вид, как у местных жителей. У него не было документов, и он жил случайными заработками. В полиции сообщили, что в деревне он жил в течение года, а до этого скитался по краю и Иркутской области.

https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html

иркутская область

красноярский край

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происшествия, иркутская область, красноярский край