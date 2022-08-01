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В красноярской деревне задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат
В красноярской деревне задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат - РИА Новости, 01.08.2022
В красноярской деревне задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат
В деревне староверов Новомариновка Красноярского края после 12 лет розыска задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях, сообщает региональный главк РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:02
2022-08-01T08:02
2022-08-01T08:02
происшествия
иркутская область
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 1 авг — РИА Новости. В деревне староверов Новомариновка Красноярского края после 12 лет розыска задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях, сообщает региональный главк МВД.В ведомстве пояснили, что мужчина отрастил бороду и имел внешний вид, как у местных жителей. У него не было документов, и он жил случайными заработками. В полиции сообщили, что в деревне он жил в течение года, а до этого скитался по краю и Иркутской области.
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происшествия, иркутская область, красноярский край
В красноярской деревне задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат
В красноярской деревне староверов задержали мужчину, разыскиваемого 12 лет за разврат