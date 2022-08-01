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Украина и США настаивают на разговоре между президентами, заявил Ермак
Украина и США настаивают на разговоре между президентами, заявил Ермак - РИА Новости, 01.08.2022
Украина и США настаивают на разговоре между президентами, заявил Ермак
Киев и Вашингтон считают необходимым организовать в ближайшее время разговор президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил руководитель офиса... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:29
2022-08-01T18:29
2022-08-01T18:29
в мире
владимир зеленский
энтони блинкен
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джо байден
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Киев и Вашингтон считают необходимым организовать в ближайшее время разговор президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.Ранее Ермак сообщил, что в понедельник представители Украины провели телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником президента по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли."Вместе с Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
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в мире, владимир зеленский, энтони блинкен, марк милли, украина, сша, джо байден, джейк салливан
Украина и США настаивают на разговоре между президентами, заявил Ермак
Ермак: представители Украины и США настаивают на разговоре Байдена и Зеленского