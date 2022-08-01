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Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 01.08.2022
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Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 01.08.2022
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона
Кремль сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:15
2022-08-01T18:33
в мире
россия
франция
украина
владимир путин
роман путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кремль сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президенты РФ и Франции не обсуждали накопившиеся проблемы уже два месяца. В понедельник французский лидер провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Французское ТВ сообщило, что общение Макрона и Зеленского продолжалось полтора часа. В офисе Зеленского отметили, что стороны обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна."Мы сообщим если и когда контакт состоится", - сказал Песков.
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в мире, россия, франция, украина, владимир путин, роман путин, эммануэль макрон, владимир зеленский
17:15 01.08.2022 (обновлено: 18:33 01.08.2022)
 
Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона

Песков пообещал сообщить о контактах Путина и Макрона, если они состоятся

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кремль сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президенты РФ и Франции не обсуждали накопившиеся проблемы уже два месяца. В понедельник французский лидер провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Французское ТВ сообщило, что общение Макрона и Зеленского продолжалось полтора часа. В офисе Зеленского отметили, что стороны обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна.
"Мы сообщим если и когда контакт состоится", - сказал Песков.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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