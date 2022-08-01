https://ria.ru/20220801/razgovor-1806484262.html

Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона

Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 01.08.2022

Песков прокомментировал возможный разговор Путина и Макрона

Кремль сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:15

2022-08-01T17:15

2022-08-01T18:33

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кремль сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президенты РФ и Франции не обсуждали накопившиеся проблемы уже два месяца. В понедельник французский лидер провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Французское ТВ сообщило, что общение Макрона и Зеленского продолжалось полтора часа. В офисе Зеленского отметили, что стороны обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна."Мы сообщим если и когда контакт состоится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220801/ssora-1806309774.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, франция, украина, владимир путин, роман путин, эммануэль макрон, владимир зеленский