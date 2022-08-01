https://ria.ru/20220801/raketa-1806550868.html

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник - РИА Новости, 01.08.2022

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник

Ракета легкого класса "Союз-2.1в" вывела на орбиту разгонный блок "Волга" с военным спутником, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:47

2022-08-01T23:47

2022-08-01T23:57

космос - риа наука

россия

плесецк

архангельская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ракета легкого класса "Союз-2.1в" вывела на орбиту разгонный блок "Волга" с военным спутником, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерстве обороны России."Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Союз-2.1в" в составе блока выведения "Волга" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время – 23 часа 34 минуты (мск) штатно отделилась от второй ступени РН "Союз-2.1в", — говорится в заявлении.Ракета стартовала в 23:25 мск 1 августа с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск сопровождали наземные средства Космических войск ВКС России.В Минобороны напомнили, что летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. Эта ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались на северном космодроме с 1973 по 2012 год.За этот период с космодрома провели 435 пусков "Союз-У", на орбиты выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

https://ria.ru/20220608/bak-1793912269.html

https://ria.ru/20220318/kosmos-1778846518.html

россия

плесецк

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космос - риа наука, россия, плесецк, архангельская область, войска воздушно-космической обороны