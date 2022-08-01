https://ria.ru/20220801/raketa-1806506003.html

На ролике армии Китая заметили "убийцу авианосцев" DF-17

На ролике армии Китая заметили "убийцу авианосцев" DF-17 - РИА Новости, 01.08.2022

На ролике армии Китая заметили "убийцу авианосцев" DF-17

Китай в преддверии 95-й годовщины Народно-освободительной армии Китая и на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе обнародовал кадры запуска ракеты,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:24

2022-08-01T18:24

2022-08-01T18:53

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Китай в преддверии 95-й годовщины Народно-освободительной армии Китая и на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе обнародовал кадры запуска ракеты, похожей на гиперзвуковую "убийцу авианосцев" "Дунфэн-17", пишет издание "Хуаньцю шибао".Центральное телевидение Китая в минувшие выходные выпустило видеоролик под названием "Возможности китайских войск, показанные за 81 секунду", посвященное юбилею китайской армии, которое отмечают 1 августа. Демонстрация военных возможностей Китая прошла также на фоне ожидаемого визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в отношении чего Пекин выражает решительный протест и грозит приять действенные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности.На видео показаны различные ракеты, запускаемые с земли, с кораблей и самолетов, однако внимание военных экспертов в наибольшей степени привлек запуск ракеты с мобильной транспортно-пусковой установки, расположенной на шоссе в пустыне. По мнению экспертов, ракета напоминает гиперзвуковую ракету DF-17, которую Китай впервые продемонстрировал на военном параде 1 октября 2019 года в Пекине.По мнению экспертов, если показанная на видео ракета действительно DF-17, то это значит, что Китай впервые обнародовал кадры боевых стрельб с ее применением.Военный аналитик Сун Чжунпин, комментируя видео, заявил газете, что возможность запуска с шоссе в пустыне демонстрирует, что для запуска ракеты нового типа не требуется заранее подготовленная стартовая позиция. По его словам, ракета может быть независимо запущена в любое время и в любом месте, что делает ее очень маневренной и гибкой.По его словам, это также означает, что потенциальным врагам будет крайне сложно обнаружить и поразить ее до запуска, а после запуска перехватить ее с помощью современных систем ПРО будет практически невозможно, учитывая непредсказуемую траекторию и скорость более 5 Махов.Сун Чжупин добавил, что, помимо стационарных целей, "Дунфэн-17" может поражать и медленно движущиеся цели, имея в виду авианосцы.Ранее в понедельник тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, провести там ночь, в среду встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками и в тот же день покинуть остров. МИД Тайваня эти сообщения не подтвердил. МИД КНР предупредил США, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220730/kritika-1806154286.html

https://ria.ru/20220729/kitay-1805945347.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, китай, тайвань, сша, мид кнр