https://ria.ru/20220801/putin-1806498296.html

В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин

В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2022

В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин

В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:00

2022-08-01T18:00

2022-08-01T19:21

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. "Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений <...> Выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — заявил президент. Текст опубликован на сайте Кремля.По его словам, за более чем полвека существования Договор стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности, а предусмотренные им обязательства в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран.Путин подчеркнул, что все соблюдающие ДНЯО государства должны иметь право на доступ к использованию мирного атома без дополнительных условий, и Россия готова делиться опытом в этой сфере.Он также отметил особую значимость системы гарантий МАГАТЭ и назвал крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения.Россия рассчитывает, что конференция ДНЯО подтвердит готовность всех участников следовать обязательствам и внесет вклад в упрочение режима нераспространения, заключил российский лидер.Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в 1970 году. Он зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20220726/dnyao-1805091267.html

https://ria.ru/20220801/opasnost-1806489648.html

https://ria.ru/20220624/mid-1797992464.html

https://ria.ru/20220613/oruzhie-1794973652.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сша, владимир путин, магатэ, ссср, китай, великобритания, франция