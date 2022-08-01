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В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2022
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В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2022
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин
В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:00
2022-08-01T19:21
в мире
россия
сша
владимир путин
магатэ
ссср
китай
великобритания
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. "Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений &lt;...&gt; Выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — заявил президент. Текст опубликован на сайте Кремля.По его словам, за более чем полвека существования Договор стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности, а предусмотренные им обязательства в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран.Путин подчеркнул, что все соблюдающие ДНЯО государства должны иметь право на доступ к использованию мирного атома без дополнительных условий, и Россия готова делиться опытом в этой сфере.Он также отметил особую значимость системы гарантий МАГАТЭ и назвал крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения.Россия рассчитывает, что конференция ДНЯО подтвердит готовность всех участников следовать обязательствам и внесет вклад в упрочение режима нераспространения, заключил российский лидер.Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в 1970 году. Он зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20220726/dnyao-1805091267.html
https://ria.ru/20220801/opasnost-1806489648.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, магатэ, ссср, китай, великобритания, франция
18:00 01.08.2022 (обновлено: 19:21 01.08.2022)
 
В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин

Путин заявил о недопустимости развязывания ядерной войны

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
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"Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений <...> Выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — заявил президент. Текст опубликован на сайте Кремля.
По его словам, за более чем полвека существования Договор стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности, а предусмотренные им обязательства в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран.
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Он также отметил особую значимость системы гарантий МАГАТЭ и назвал крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения.
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Россия рассчитывает, что конференция ДНЯО подтвердит готовность всех участников следовать обязательствам и внесет вклад в упрочение режима нераспространения, заключил российский лидер.
Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в 1970 году. Он зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран — СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.
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