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СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде

СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде - РИА Новости, 01.08.2022

СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде

В Новгородской области организована доследственная проверка по факту смерти мальчика с инвалидностью Павла Архипова, который на протяжении долго времени был... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:58

2022-08-01T23:58

2022-08-01T23:58

происшествия

здоровье - общество

александр бастрыкин

новгородская область

россия

зайцево

следственный комитет россии (ск рф)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В Новгородской области организована доследственная проверка по факту смерти мальчика с инвалидностью Павла Архипова, который на протяжении долго времени был подопечными СК, сообщили в СУСК по региону.Соболезнования родным и близким в связи со смертью Павла Архипова выразил глава СК РФ Александр Бастрыкин."Паша стал примером беспрецедентной борьбы за жизнь. На его долю выпали серьезные испытания, но Паша держался до последнего. В 2012 году мальчик стал жертвой неквалифицированной врачебной помощи, которая привела его к инвалидности. Для следователей СК России было принципиально важно добиться неотвратимости наказания в этом деле. Они предъявили обвинения врачам, результатом этой работы стал обвинительный приговор суда", - сказал Бастрыкин.Он отметил, что на протяжении 10 лет офицеры навещали семью Павла Архипова, оказывали помощь в организации снабжения всеми необходимыми лекарственными средствами, содействие в сопровождении семьи работниками социальных и медицинских служб.В пресс-службе СУСК по Новгородской области добавили, что похоронили Пашу Архипова на кладбище в деревне Зайцево Крестецкого района Новгородской области.

https://ria.ru/20220727/deti-1805435276.html

новгородская область

россия

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, новгородская область, россия, зайцево, следственный комитет россии (ск рф)