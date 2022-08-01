СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде
СК Новгородской области организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В Новгородской области организована доследственная проверка по факту смерти мальчика с инвалидностью Павла Архипова, который на протяжении долго времени был подопечными СК, сообщили в СУСК по региону.
"По поручению руководителя СУСК по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти Павла Архипова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ, с целью установления причинно-следственной связи между допущенными нарушениями при оказании медицинской помощи и наступившей смертью", - говорится в сообщении ведомства.
Соболезнования родным и близким в связи со смертью Павла Архипова выразил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"Паша стал примером беспрецедентной борьбы за жизнь. На его долю выпали серьезные испытания, но Паша держался до последнего. В 2012 году мальчик стал жертвой неквалифицированной врачебной помощи, которая привела его к инвалидности. Для следователей СК России было принципиально важно добиться неотвратимости наказания в этом деле. Они предъявили обвинения врачам, результатом этой работы стал обвинительный приговор суда", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что на протяжении 10 лет офицеры навещали семью Павла Архипова, оказывали помощь в организации снабжения всеми необходимыми лекарственными средствами, содействие в сопровождении семьи работниками социальных и медицинских служб.
В пресс-службе СУСК по Новгородской области добавили, что похоронили Пашу Архипова на кладбище в деревне Зайцево Крестецкого района Новгородской области.