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СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде - РИА Новости, 01.08.2022
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СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде
СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде - РИА Новости, 01.08.2022
СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде
В Новгородской области организована доследственная проверка по факту смерти мальчика с инвалидностью Павла Архипова, который на протяжении долго времени был... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T23:58
2022-08-01T23:58
происшествия
здоровье - общество
александр бастрыкин
новгородская область
россия
зайцево
следственный комитет россии (ск рф)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В Новгородской области организована доследственная проверка по факту смерти мальчика с инвалидностью Павла Архипова, который на протяжении долго времени был подопечными СК, сообщили в СУСК по региону.Соболезнования родным и близким в связи со смертью Павла Архипова выразил глава СК РФ Александр Бастрыкин."Паша стал примером беспрецедентной борьбы за жизнь. На его долю выпали серьезные испытания, но Паша держался до последнего. В 2012 году мальчик стал жертвой неквалифицированной врачебной помощи, которая привела его к инвалидности. Для следователей СК России было принципиально важно добиться неотвратимости наказания в этом деле. Они предъявили обвинения врачам, результатом этой работы стал обвинительный приговор суда", - сказал Бастрыкин.Он отметил, что на протяжении 10 лет офицеры навещали семью Павла Архипова, оказывали помощь в организации снабжения всеми необходимыми лекарственными средствами, содействие в сопровождении семьи работниками социальных и медицинских служб.В пресс-службе СУСК по Новгородской области добавили, что похоронили Пашу Архипова на кладбище в деревне Зайцево Крестецкого района Новгородской области.
https://ria.ru/20220727/deti-1805435276.html
новгородская область
россия
зайцево
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происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, новгородская область, россия, зайцево, следственный комитет россии (ск рф)
23:58 01.08.2022
 
СК организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью в Новгороде

СК Новгородской области организовал проверку после смерти мальчика с инвалидностью

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. В Новгородской области организована доследственная проверка по факту смерти мальчика с инвалидностью Павла Архипова, который на протяжении долго времени был подопечными СК, сообщили в СУСК по региону.
"По поручению руководителя СУСК по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти Павла Архипова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ, с целью установления причинно-следственной связи между допущенными нарушениями при оказании медицинской помощи и наступившей смертью", - говорится в сообщении ведомства.
Соболезнования родным и близким в связи со смертью Павла Архипова выразил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
"Паша стал примером беспрецедентной борьбы за жизнь. На его долю выпали серьезные испытания, но Паша держался до последнего. В 2012 году мальчик стал жертвой неквалифицированной врачебной помощи, которая привела его к инвалидности. Для следователей СК России было принципиально важно добиться неотвратимости наказания в этом деле. Они предъявили обвинения врачам, результатом этой работы стал обвинительный приговор суда", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что на протяжении 10 лет офицеры навещали семью Павла Архипова, оказывали помощь в организации снабжения всеми необходимыми лекарственными средствами, содействие в сопровождении семьи работниками социальных и медицинских служб.
В пресс-службе СУСК по Новгородской области добавили, что похоронили Пашу Архипова на кладбище в деревне Зайцево Крестецкого района Новгородской области.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАлександр БастрыкинНовгородская областьРоссияЗайцевоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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