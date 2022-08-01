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"Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в России и СНГ

"Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в России и СНГ - РИА Новости, 01.08.2022

"Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в России и СНГ

Анимационная лента "Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в минувший уикенд в России и СНГ, собрав 26,9 миллиона рублей (данные неофициальные и... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:49

2022-08-01T11:49

2022-08-01T11:54

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Анимационная лента "Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в минувший уикенд в России и СНГ, собрав 26,9 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщает портал kinobusiness.com.Режиссеры — Роб Минкофф и Марк Куцер. Главный герой — пес Хэнк, мечтающий стать самураем, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Однако когда возникает угроза, Хэнк с помощью учителя и верных друзей должен овладеть навыками великого воина. На втором месте — российский фильм режиссера Олега Штрома "Нахимовцы" со сборами 19,3 миллиона рублей. В нем рассказывается о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец — капитан. Он мечтает, чтобы сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили династию на флоте. Но ребята не думают о морской службе. Как и большинство подростков, они хотят веселья и легких денег. Все это приводит их в банду местного "предводителя" молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет сложно.Фильм "Клаустрофобы: Долина дьявола" Эмерсона Мура занял третью строчку. Ее касса — 16,6 миллиона рублей. В центре истории — шестеро незнакомцев. Они пришли в себя на кукурузном поле и не знали, как и почему там оказались и зачем у каждого появилось по одному уникальному предмету. Пытаясь действовать сообща и разгадывая все новые ребусы, они стараются выбраться из ловушки.На четвертом месте — анимационная картина "Лига суперпитомцы" Джареда Штерна и Сэма Ливайна. Она заработала 9,3 миллиона рублей (Страны СНГ без России и Белоруссии). Главный герой здесь пес Крипто — лучший друг Супермена. И у него тоже есть внеземные способности, как и у его хозяина. Вместе они борются с преступностью в Метрополисе. Но когда Супермена и других членов Лиги справедливости похищают неизвестные злодеи, Крипто приходится подготовить новых помощников — разношерстную компанию животных из приюта, которые неожиданно обрели суперсилу. Замыкает пятерку лидеров кинокомикс "Тор: Любовь и гром", собравший в минувшие выходные 8,9 миллиона рублей в СНГ (без России и Белоруссии). Режиссер — Тайка Вайтити. Тор обращается за помощью к Валькирии, Коргу и бывшей девушке Джейн Фостер, чтобы сразиться с Горром, который намерен уничтожить богов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, тайка вайтити, россия, белоруссия, снг, кино и сериалы, что посмотреть