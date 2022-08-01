12:05 01.08.2022 (обновлено: 12:53 01.08.2022)
Состоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030"
© Фото : Миновостокразвития РоссииСостоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030"
© Фото : Миновостокразвития России
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Итоги первых учебных модулей программы подготовки управленческих кадров для ДФО, вопросы формирования банка вакансий и трудоустройства выпускников, а также проектную работу обсудили участники расширенного заседание Совета наставников программы "Муравьев-Амурский 2030", сообщает пресс-офис программы.
"Программа состоялась, вышла на орбиту. Участники программы взяли на себя обязательство посвятить не менее трех лет жизни Дальнему Востоку. Сорок процентов курсантов решили сменить сферу деятельности и переехать на Дальний Восток из других регионов. Главная задача следующих учебных модулей - вовлечь курсантов в максимально тесное взаимодействие с министерством, КРДВ, главами регионов и региональными командами", - приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, который провел заседание.
Для более эффективного взаимодействия слушателей с кураторами и наставниками глава Камчатского края Владимир Солодов предложил организовывать стажировки в регионах в межмодульный период. Это, по мнению губернатора, поможет им углубиться в проекты, а у наставников будет не только больше времени для передачи практического опыта, но и возможность составить объективное мнение с точки зрения работодателя.
В свою очередь, глава республики Бурятия Алексей Цыденов на заседании предложил проектным командам "Муравьев-Амурский 2030" посетить столицы регионов Дальнего Востока для понимания, где им предстоит работать, и провести там проектные сессии.
В совещании также приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова, и.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, а также кураторы – заместители министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и первый заместитель гендиректора КРДВ по социальному развитию Эльвира Нургалиева, руководство ФАНУ "Востокгосплан".
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.