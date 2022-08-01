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Состоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 01.08.2022
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Состоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030"
Состоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 01.08.2022
Состоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030"
Итоги первых учебных модулей программы подготовки управленческих кадров для ДФО, вопросы формирования банка вакансий и трудоустройства выпускников, а также... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:05
2022-08-01T12:53
дальний восток
муравьев-амурский 2030
алексей чекунков
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Итоги первых учебных модулей программы подготовки управленческих кадров для ДФО, вопросы формирования банка вакансий и трудоустройства выпускников, а также проектную работу обсудили участники расширенного заседание Совета наставников программы "Муравьев-Амурский 2030", сообщает пресс-офис программы."Программа состоялась, вышла на орбиту. Участники программы взяли на себя обязательство посвятить не менее трех лет жизни Дальнему Востоку. Сорок процентов курсантов решили сменить сферу деятельности и переехать на Дальний Восток из других регионов. Главная задача следующих учебных модулей - вовлечь курсантов в максимально тесное взаимодействие с министерством, КРДВ, главами регионов и региональными командами", - приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, который провел заседание.Для более эффективного взаимодействия слушателей с кураторами и наставниками глава Камчатского края Владимир Солодов предложил организовывать стажировки в регионах в межмодульный период. Это, по мнению губернатора, поможет им углубиться в проекты, а у наставников будет не только больше времени для передачи практического опыта, но и возможность составить объективное мнение с точки зрения работодателя.В свою очередь, глава республики Бурятия Алексей Цыденов на заседании предложил проектным командам "Муравьев-Амурский 2030" посетить столицы регионов Дальнего Востока для понимания, где им предстоит работать, и провести там проектные сессии.В совещании также приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова, и.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, а также кураторы – заместители министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и первый заместитель гендиректора КРДВ по социальному развитию Эльвира Нургалиева, руководство ФАНУ "Востокгосплан".Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
https://ria.ru/20220616/upravlentsy-1795882897.html
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дальний восток, муравьев-амурский 2030, алексей чекунков
12:05 01.08.2022 (обновлено: 12:53 01.08.2022)
 

Состоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030"

© Фото : Миновостокразвития РоссииСостоялся второй Совет наставников программы "Муравьев-Амурский 2030"
Состоялся второй Совет наставников программы Муравьев-Амурский 2030 - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : Миновостокразвития России
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Итоги первых учебных модулей программы подготовки управленческих кадров для ДФО, вопросы формирования банка вакансий и трудоустройства выпускников, а также проектную работу обсудили участники расширенного заседание Совета наставников программы "Муравьев-Амурский 2030", сообщает пресс-офис программы.
"Программа состоялась, вышла на орбиту. Участники программы взяли на себя обязательство посвятить не менее трех лет жизни Дальнему Востоку. Сорок процентов курсантов решили сменить сферу деятельности и переехать на Дальний Восток из других регионов. Главная задача следующих учебных модулей - вовлечь курсантов в максимально тесное взаимодействие с министерством, КРДВ, главами регионов и региональными командами", - приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, который провел заседание.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 18:10Петербургский международный экономический форум — 2022
Программа "Муравьев-Амурский 2030" поднимет уровень управленцев в регионах
Для более эффективного взаимодействия слушателей с кураторами и наставниками глава Камчатского края Владимир Солодов предложил организовывать стажировки в регионах в межмодульный период. Это, по мнению губернатора, поможет им углубиться в проекты, а у наставников будет не только больше времени для передачи практического опыта, но и возможность составить объективное мнение с точки зрения работодателя.
В свою очередь, глава республики Бурятия Алексей Цыденов на заседании предложил проектным командам "Муравьев-Амурский 2030" посетить столицы регионов Дальнего Востока для понимания, где им предстоит работать, и провести там проектные сессии.
В совещании также приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, руководитель программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарья Кирьянова, и.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, а также кураторы – заместители министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и первый заместитель гендиректора КРДВ по социальному развитию Эльвира Нургалиева, руководство ФАНУ "Востокгосплан".
Руководитель программы подготовки управленческих кадров для ДФО Муравьев-Амурский 2030 Дарья Кирьянова - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 19:10Петербургский международный экономический форум — 2022
"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО. Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.
 
Дальний ВостокМуравьев-Амурский 2030Алексей Чекунков
 
 
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