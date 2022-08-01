Посольство России в Лондоне ответило на претензии украинского посла
Посольство России в Лондоне отреагировало на имущественные претензии украинского посла
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Претензии Украины на часть российской собственности за рубежом, высказанные украинским послом в Великобритании Вадимом Пристайко, не имеют никаких оснований в международном праве, заявило посольство РФ в Лондоне.
Российские дипломаты напоминают, что Россия в качестве единственного правопреемника СССР взяла на себя ответственность за все советские долги в размере 110 миллиардов долларов и полностью погасила их. Все другие бывшие советские республики, включая Украину, покинули Советский Союз, не обремененные внешними долгами.
"Следовательно, как единственный правопреемник СССР Россия в то время также юридически приняла на себя права на всю советскую собственность за рубежом. Для того чтобы Украина сегодня могла претендовать на какую-либо долю этой собственности, киевские власти должны были взять на себя соразмерную долю советских долгов, чего они не сделали", - говорится в заявлении дипмиссии.
Сотрудники посольства призывают не забывать о щедрой финансовой помощи, которую с 1991 по 2013 год Украина получала от России в виде льготных тарифов на энергоносители, кредитов, торговых льгот. Общий объем этой помощи оценивается более чем в 250 миллиардов долларов.
"Наконец, мы исходим из того, что дипломатические помещения, а также дома сотрудников посольства по-прежнему защищены иммунитетом. Мы исходим из того, что Великобритания по-прежнему привержена своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года так же, как и Россия, продолжающая соблюдать их в отношении британского посольства в Москве", - резюмировали дипломаты.