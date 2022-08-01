https://ria.ru/20220801/posolstvo-1806532659.html

Посольство России в Лондоне ответило на претензии украинского посла

Посольство России в Лондоне ответило на претензии украинского посла - РИА Новости, 01.08.2022

Посольство России в Лондоне ответило на претензии украинского посла

Претензии Украины на часть российской собственности за рубежом, высказанные украинским послом в Великобритании Вадимом Пристайко, не имеют никаких оснований в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T20:42

2022-08-01T20:42

2022-08-01T20:42

в мире

россия

украина

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Претензии Украины на часть российской собственности за рубежом, высказанные украинским послом в Великобритании Вадимом Пристайко, не имеют никаких оснований в международном праве, заявило посольство РФ в Лондоне.Российские дипломаты напоминают, что Россия в качестве единственного правопреемника СССР взяла на себя ответственность за все советские долги в размере 110 миллиардов долларов и полностью погасила их. Все другие бывшие советские республики, включая Украину, покинули Советский Союз, не обремененные внешними долгами.Сотрудники посольства призывают не забывать о щедрой финансовой помощи, которую с 1991 по 2013 год Украина получала от России в виде льготных тарифов на энергоносители, кредитов, торговых льгот. Общий объем этой помощи оценивается более чем в 250 миллиардов долларов."Наконец, мы исходим из того, что дипломатические помещения, а также дома сотрудников посольства по-прежнему защищены иммунитетом. Мы исходим из того, что Великобритания по-прежнему привержена своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года так же, как и Россия, продолжающая соблюдать их в отношении британского посольства в Москве", - резюмировали дипломаты.

https://ria.ru/20220801/ukraina-1806425227.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, великобритания, санкции в отношении россии