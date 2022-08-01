https://ria.ru/20220801/port-1806389084.html

В Минобороны подтвердили выход судна "Разони" из одесского порта

В Минобороны подтвердили выход судна "Разони" из одесского порта - РИА Новости, 01.08.2022

В Минобороны подтвердили выход судна "Разони" из одесского порта

Первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы в 9.20 по московскому времени, сухогруз с кукурузой прибудет в Стамбул завтра, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:48

2022-08-01T12:48

2022-08-01T13:14

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы в 9.20 по московскому времени, сухогруз с кукурузой прибудет в Стамбул завтра, сообщило Минобороны России."Первого августа около 9.20 мск судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" вышло из порта Одессы. На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа", - сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что морской коридор, по которому пойдет "Разони", проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806339400.html

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