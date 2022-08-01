Рейтинг@Mail.ru
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/pomosch-1806434577.html
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 01.08.2022
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС
Первый транш макрофинансовой помощи на 500 миллионов евро от Евросоюза поступил на счет Нацбанка Украины, второй транш в 500 миллионов ожидается уже во вторник, РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:54
2022-08-01T14:54
цены на нефть
украина
евросоюз
еврокомиссия
нацбанк украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый транш макрофинансовой помощи на 500 миллионов евро от Евросоюза поступил на счет Нацбанка Украины, второй транш в 500 миллионов ожидается уже во вторник, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС дал Украине первый транш новой макрофинансовой помощи, второй будет 2 августа."Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра… Это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.В министерстве финансов Украины отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.
https://ria.ru/20220728/vooruzheniya-1805730641.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322f4aaf6de5581e3320a670d1c460dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, украина, евросоюз, еврокомиссия, нацбанк украины
14:54 01.08.2022
 
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС

Премьер Шмыгаль: Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый транш макрофинансовой помощи на 500 миллионов евро от Евросоюза поступил на счет Нацбанка Украины, второй транш в 500 миллионов ожидается уже во вторник, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС дал Украине первый транш новой макрофинансовой помощи, второй будет 2 августа.
"Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра… Это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В министерстве финансов Украины отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 22:36
Премьер Нидерландов заявил, что страна не прекратит военную помощь Украине
 
Цены на нефтьУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияНацбанк Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала