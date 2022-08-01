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Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 01.08.2022
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС
Первый транш макрофинансовой помощи на 500 миллионов евро от Евросоюза поступил на счет Нацбанка Украины, второй транш в 500 миллионов ожидается уже во вторник, РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:54
2022-08-01T14:54
2022-08-01T14:54
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый транш макрофинансовой помощи на 500 миллионов евро от Евросоюза поступил на счет Нацбанка Украины, второй транш в 500 миллионов ожидается уже во вторник, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС дал Украине первый транш новой макрофинансовой помощи, второй будет 2 августа."Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра… Это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.В министерстве финансов Украины отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.
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цены на нефть, украина, евросоюз, еврокомиссия, нацбанк украины
Украина подтвердила получение первого транша финансовой помощи от ЕС
Премьер Шмыгаль: Украина получила 500 миллионов евро помощи от ЕС