https://ria.ru/20220801/poliklinika-1806463668.html
В Шуе открыли обновленную детскую поликлинику
В Шуе открыли обновленную детскую поликлинику - РИА Новости, 01.08.2022
В Шуе открыли обновленную детскую поликлинику
Детская поликлиника в Шуе, отремонтированная по проекту "Решаем вместе", начала принимать маленьких пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:25
2022-08-01T16:25
2022-08-01T16:25
ивановская область
станислав воскресенский
шуя
иваново
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ИВАНОВО, 1 авг – РИА Новости. Детская поликлиника в Шуе, отремонтированная по проекту "Решаем вместе", начала принимать маленьких пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Шуйская детская поликлиника обслуживает более пяти тысяч детей. Здание, построенное в 1910 году, требовало серьезного капитального ремонта. Работы проводили в рамках проекта "Решаем вместе": обновили все кабинеты и зоны ожидания, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, установили вентиляцию и систему видеонаблюдения, отремонтировали фасад. В рамках государственно-частного партнерства поликлинику оснастили мебелью, оборудованием для кабинета ЛФК, обустроили парковку для колясок и велосипедов, детскую площадку", – сообщил собеседник агентства.Из новшеств – цифровой рентген, который позволяет делать снимки прямо в поликлинике, а не ездить для этого в другие лечебные учреждения, как это было раньше. Помимо приема педиатров, в поликлинике также можно получить консультацию узких специалистов, также есть возможность получить консультацию любого врача-специалиста с помощью сервиса телемедицины, отметили в пресс-службе."По проекту "Решаем вместе" мы ремонтируем поликлинику за поликлиникой. Две поликлиники в городе Иваново уже открыты, заработала поликлиника в Родниках, в Фурманове, вот сейчас заработала в Шуе. По всем этим объектам мы делаем обязательную общественную приемку – вместе с родителями смотрим, что так, что не так, устраняем недоделки, если они есть", - сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на своей страничке в социальных сетях.Проект "Решаем вместе" появился летом 2020 года. Более 700 миллионов рублей, поступившие в областной бюджет, жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения. Ранее в рамках проекта отремонтировали детские поликлиники №3 и №10 в Иванове, а также родниковскую и фурмановскую поликлиники. В планах – детская поликлиника в Кинешме. Кроме того, в областной столице начат ремонт здания под клинико-диагностический центр и центр женского здоровья, заканчивается ремонт в травмпункте детской областной клинической больницы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220801/yasli-1806412603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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станислав воскресенский, шуя, иваново
ИВАНОВО, 1 авг – РИА Новости. Детская поликлиника в Шуе, отремонтированная по проекту "Решаем вместе", начала принимать маленьких пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Шуйская детская поликлиника обслуживает более пяти тысяч детей. Здание, построенное в 1910 году, требовало серьезного капитального ремонта. Работы проводили в рамках проекта "Решаем вместе": обновили все кабинеты и зоны ожидания, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, установили вентиляцию и систему видеонаблюдения, отремонтировали фасад. В рамках государственно-частного партнерства поликлинику оснастили мебелью, оборудованием для кабинета ЛФК, обустроили парковку для колясок и велосипедов, детскую площадку", – сообщил собеседник агентства.
Из новшеств – цифровой рентген, который позволяет делать снимки прямо в поликлинике, а не ездить для этого в другие лечебные учреждения, как это было раньше. Помимо приема педиатров, в поликлинике также можно получить консультацию узких специалистов, также есть возможность получить консультацию любого врача-специалиста с помощью сервиса телемедицины, отметили в пресс-службе.
"По проекту "Решаем вместе" мы ремонтируем поликлинику за поликлиникой. Две поликлиники в городе Иваново
уже открыты, заработала поликлиника в Родниках, в Фурманове
, вот сейчас заработала в Шуе
. По всем этим объектам мы делаем обязательную общественную приемку – вместе с родителями смотрим, что так, что не так, устраняем недоделки, если они есть", - сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
на своей страничке в социальных сетях.
Проект "Решаем вместе" появился летом 2020 года. Более 700 миллионов рублей, поступившие в областной бюджет, жители региона по итогам народного голосования решили направить в сферу здравоохранения. Ранее в рамках проекта отремонтировали детские поликлиники №3 и №10 в Иванове, а также родниковскую и фурмановскую поликлиники. В планах – детская поликлиника в Кинешме
. Кроме того, в областной столице начат ремонт здания под клинико-диагностический центр и центр женского здоровья, заканчивается ремонт в травмпункте детской областной клинической больницы, добавили в пресс-службе.