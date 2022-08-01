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"Укрпочта" прекратила работу на неподконтрольных Киеву территориях

"Укрпочта" прекратила работу на неподконтрольных Киеву территориях - РИА Новости, 01.08.2022

"Укрпочта" прекратила работу на неподконтрольных Киеву территориях

Компания "Укрпочта" прекращает работу на неподконтрольных Киеву территориях страны, заявил в понедельник гендиректор предприятия Игорь Смилянский. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T20:59

2022-08-01T20:59

2022-08-01T22:30

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Компания "Укрпочта" прекращает работу на неподконтрольных Киеву территориях страны, заявил в понедельник гендиректор предприятия Игорь Смилянский."С сегодняшнего дня, первый раз с 24 февраля, "Укрпочта" работает только на территории, подконтрольной Украине. До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности в Запорожской области, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты", - написал Смилянский в Telegram-канале.По его словам, продолжать работу дальше "нет возможности".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220724/vyplaty-1804616797.html

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в мире, владимир путин, украина, запорожская область, россия, укрпочта, днр, лнр