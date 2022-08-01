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Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя - РИА Новости, 01.08.2022
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Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя
Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя - РИА Новости, 01.08.2022
Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя
Власти Молдавии уведомили Тирасполь об своем отказе от запланированной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя - молдавского вице-премьер Олега РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:15
2022-08-01T18:15
в мире
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
мид приднестровья
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ТИРАСПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Власти Молдавии уведомили Тирасполь об своем отказе от запланированной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя - молдавского вице-премьер Олега Серебряна и главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталия Игнатьева, сообщил в понедельник МИД ПМР."Сегодня в адрес внешнеполитического ведомства поступило уведомление молдавской стороны об отказе от ранее запланированной встречи представителей по политическим вопросам в предложенный самим же Кишиневом период и с просьбой о ее переносе на неопределенное время", - говорится в сообщении.Отмечается, что подобная пассивность уполномоченных представителей Молдавии не способствует нормализации стагнирующего переговорного процесса и препятствует скорейшему разрешению большого массива проблемных вопросов.Последняя встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдавии состоялась 6 апреля.
https://ria.ru/20220729/pridnestrove-1805756284.html
кишинев
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в мире, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, мид приднестровья
18:15 01.08.2022
 
Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя

МИД ПМР: власти Молдавии отказались от запланированной встречи между представителями

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Власти Молдавии уведомили Тирасполь об своем отказе от запланированной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя - молдавского вице-премьер Олега Серебряна и главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталия Игнатьева, сообщил в понедельник МИД ПМР.
"Сегодня в адрес внешнеполитического ведомства поступило уведомление молдавской стороны об отказе от ранее запланированной встречи представителей по политическим вопросам в предложенный самим же Кишиневом период и с просьбой о ее переносе на неопределенное время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобная пассивность уполномоченных представителей Молдавии не способствует нормализации стагнирующего переговорного процесса и препятствует скорейшему разрешению большого массива проблемных вопросов.
Последняя встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдавии состоялась 6 апреля.
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В миреКишиневМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМИД Приднестровья
 
 
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