https://ria.ru/20220801/pmr-1806503331.html

Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя

Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя - РИА Новости, 01.08.2022

Кишинев отказался от встречи с представителем Тирасполя

Власти Молдавии уведомили Тирасполь об своем отказе от запланированной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя - молдавского вице-премьер Олега РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:15

2022-08-01T18:15

2022-08-01T18:15

в мире

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

мид приднестровья

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ТИРАСПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Власти Молдавии уведомили Тирасполь об своем отказе от запланированной встречи политических представителей Кишинева и Тирасполя - молдавского вице-премьер Олега Серебряна и главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталия Игнатьева, сообщил в понедельник МИД ПМР."Сегодня в адрес внешнеполитического ведомства поступило уведомление молдавской стороны об отказе от ранее запланированной встречи представителей по политическим вопросам в предложенный самим же Кишиневом период и с просьбой о ее переносе на неопределенное время", - говорится в сообщении.Отмечается, что подобная пассивность уполномоченных представителей Молдавии не способствует нормализации стагнирующего переговорного процесса и препятствует скорейшему разрешению большого массива проблемных вопросов.Последняя встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдавии состоялась 6 апреля.

https://ria.ru/20220729/pridnestrove-1805756284.html

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, мид приднестровья