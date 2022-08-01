https://ria.ru/20220801/platforma-1806494929.html

Иркутская область подключилась к Цифровой платформе МСП.РФ

Иркутская область подключилась к Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 01.08.2022

Иркутская область подключилась к Цифровой платформе МСП.РФ

Предпринимателям Иркутской области на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 8 региональных мер поддержки, первые заявки на их получение уже поданы, сообщает... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:52

2022-08-01T17:52

2022-08-01T17:52

корпорация мсп

экономика

иркутская область

россия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Предпринимателям Иркутской области на Цифровой платформе МСП.РФ стали доступны 8 региональных мер поддержки, первые заявки на их получение уже поданы, сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Корпорация активно взаимодействует с регионом, органами власти, институтами развития. Поддержка малого и среднего бизнеса сегодня – один из приоритетов. И Корпорация реализует несколько совместных проектов. К примеру, начиная с этой недели предприниматели Иркутской области в рамках Цифровой платформы МСП.РФ в режиме онлайн могут получить интересующие их региональные меры поддержки. Это в дополнение к существующим федеральным сервисам", – рассказал заместитель генерального директора КМСП Кирилл Коломийцев на встрече с предпринимательским сообществом Приангарья, его слова приводит пресс-служба.Уточняется, что малый и средний бизнес Иркутской области теперь сможет получить на МСП.РФ услуги по сопровождению и выводу товаров на маркетплейсы, рекламе на радио, изготовлению полиграфической продукции, сертификации и стандартизации продукции. Среди мер поддержки также консультации в области стандартизации и аккредитации технологических процессов, изделий и продукции, проведение исследований и измерения продукции, разработка технической документации и аренда оборудования лаборатории центра сертификации."Иркутская область успешно сотрудничает с Корпорацией МСП по всем направлениям деятельности, а также принимает активное участие в наполнении Цифровой платформы МСП, которая призвана предоставить доступ ко всем необходимым для бизнеса сервисам и мерам поддержки в одном месте", - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников, слова которого приводятся в сообщении.Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сейчас на платформе представлено 19 сервисов, которые помогают предпринимателям зарегистрировать бизнес, получить кредиты на его развитие, наладить сбыт продукции, найти поставщиков, пройти обучение и так далее.Коломийцев на встрече с бизнес-активом региона также рассказал про финансовые и нефинансовые меры поддержки, которые сегодня доступны предпринимателям, в том числе в рамках антикризисных мер. Так, получить финансирование предпринимателям, у которых недостаточно залога, помогут "зонтичные" поручительства. Это упрощенный способ получить кредит, при котором Корпорация МСП возьмет на себя до 50% риска. С момента запуска механизма в сентябре прошлого года более 110 малых и средних компаний Иркутской области при помощи "зонтичных" поручительств привлекли суммарно 1,3 миллиарда рублей кредитных средств. При совмещении механизма с поручительствами Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области совокупное покрытие по кредитным обязательствам может составлять до 90% для молодых и начинающих предпринимателей и до 70% для всех остальных."Зонтичные" поручительства можно также использовать для получения льготного кредитования по программе стимулирования кредитования (ПСК), которую совместно реализуют Корпорация МСП и ЦБ РФ. По новым правилам программы предприниматели могут привлечь финансирование на инвестиционные и оборотные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты. Ставка по ПСК складывается из ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Она была снижена с 12,5 до 11% сразу после снижения ключевой ставки до 8%. Получить кредит по программе ПСК можно в 59 банках-партнерах.

https://ria.ru/20220217/podderzhka-1773405363.html

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

https://ria.ru/20220214/masshtabirovanie-1772352803.html

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, экономика, иркутская область, россия