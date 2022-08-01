https://ria.ru/20220801/pivo-1806455523.html

Heineken и другие пивовары не торопятся уходить из России, заявил эксперт

Heineken и другие пивовары не торопятся уходить из России, заявил эксперт - РИА Новости, 01.08.2022

Heineken и другие пивовары не торопятся уходить из России, заявил эксперт

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken, объявив о решении покинуть Россию, не торопится с продажей российских активов, возможно, и не собирается это... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:02

2022-08-01T16:02

2022-08-01T16:02

экономика

россия

heineken

carlsberg

anheuser-busch inbev

пиво

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken, объявив о решении покинуть Россию, не торопится с продажей российских активов, возможно, и не собирается это делать, прокомментировал РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.Heineken в конце марта объявил, что уходит с российского рынка, а свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ. В отчетности за первое полугодие, опубликованной ранее в понедельник, компания сообщила, что оценивает стоимость российских активов на продажу в 475 миллионов евро и отметила прогресс в передаче бизнеса новому владельцу, ожидая достижения соглашения во втором полугодии."Теоретически продажа возможна, но думаю, что никто из трех крупнейших международных пивоваренных компаний (Heineken, Carlsberg, Anheuser-Busch InBev - ред.) продавать свои российские активы не собирается. На мой взгляд, они тянут время", - сказал Дробиз."Они в сложной ситуации: ведь мировой рынок пива не растет и даже падает, поэтому терять такой кусок сложно, так как вернуться будет очень сложно", - считает Дробиз, заметив, что сейчас эти три компании занимают огромный объем российского рынка - 65%, но 15 лет назад их доля составляла 92%."То есть российский бизнес их вытесняет на протяжении последних лет, с 2008 года. И вернуться сюда очень сложно. Поэтому каждая из этих компаний, делая вид, что уходит, пытается остаться, растягивая процесс передачи активов. Поэтому сложно сказать, кому продадут", - сказал собеседник агентства."Думаю, задача у этих компаний - сохранить лицо перед инвесторами, которые объявили санкции. Но и перед Россией - тоже", - заключил Дробиз.

https://ria.ru/20220728/prank-1805672319.html

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экономика, россия, heineken , carlsberg, anheuser-busch inbev, пиво