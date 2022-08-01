Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению
Байден заявил, что Китай тоже должен участвовать в переговорах по ядерному вооружению
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также должен участвовать в переговорах по ядерному вооружению.
"У Китая также есть обязательство, как у члена ДНЯО ... участвовать в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат вопросы, связанные с дестабилизирующей военной динамикой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в преддверии конференции по ДНЯО.
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Китай остается единственным из пяти государств, официально обладающих ядерным оружием согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое не предоставляет никакой информации относительно своих вооруженных сил, включая ядерный компонент. В докладе Пентагона о военной мощи КНР 2020 года сообщалось, что Китай имеет более 1250 баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Также отмечалось, что в течение следующих десяти лет арсенал ядерных боеголовок Китая, который сейчас оценивается как менее 200, удвоится.
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