https://ria.ru/20220801/peregovory-1806448525.html

Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению

Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению - РИА Новости, 01.08.2022

Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению

Президент США Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также должен участвовать в переговорах по ядерному... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:33

2022-08-01T15:33

2022-08-01T15:33

в мире

китай

сша

ядерное оружие

договор о нераспространении ядерного оружия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также должен участвовать в переговорах по ядерному вооружению."У Китая также есть обязательство, как у члена ДНЯО ... участвовать в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат вопросы, связанные с дестабилизирующей военной динамикой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в преддверии конференции по ДНЯО.Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.Китай остается единственным из пяти государств, официально обладающих ядерным оружием согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое не предоставляет никакой информации относительно своих вооруженных сил, включая ядерный компонент. В докладе Пентагона о военной мощи КНР 2020 года сообщалось, что Китай имеет более 1250 баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Также отмечалось, что в течение следующих десяти лет арсенал ядерных боеголовок Китая, который сейчас оценивается как менее 200, удвоится.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

китай

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, ядерное оружие, договор о нераспространении ядерного оружия, джо байден