Рейтинг@Mail.ru
Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/peregovory-1806448525.html
Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению
Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению - РИА Новости, 01.08.2022
Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению
Президент США Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также должен участвовать в переговорах по ядерному... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:33
2022-08-01T15:33
в мире
китай
сша
ядерное оружие
договор о нераспространении ядерного оружия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799318326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d14aef1074c57dad77099eb73190877.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также должен участвовать в переговорах по ядерному вооружению."У Китая также есть обязательство, как у члена ДНЯО ... участвовать в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат вопросы, связанные с дестабилизирующей военной динамикой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в преддверии конференции по ДНЯО.Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.Китай остается единственным из пяти государств, официально обладающих ядерным оружием согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое не предоставляет никакой информации относительно своих вооруженных сил, включая ядерный компонент. В докладе Пентагона о военной мощи КНР 2020 года сообщалось, что Китай имеет более 1250 баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Также отмечалось, что в течение следующих десяти лет арсенал ядерных боеголовок Китая, который сейчас оценивается как менее 200, удвоится.
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799318326_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58b7ce18a2f0d873886054801ae8b69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, ядерное оружие, договор о нераспространении ядерного оружия, джо байден
15:33 01.08.2022
 
Байден призвал Китай участвовать в переговорах по ядерному вооружению

Байден заявил, что Китай тоже должен участвовать в переговорах по ядерному вооружению

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также должен участвовать в переговорах по ядерному вооружению.
Китая также есть обязательство, как у члена ДНЯО ... участвовать в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат вопросы, связанные с дестабилизирующей военной динамикой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в преддверии конференции по ДНЯО.
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке 1-26 августа 2022 года. Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет.
Китай остается единственным из пяти государств, официально обладающих ядерным оружием согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое не предоставляет никакой информации относительно своих вооруженных сил, включая ядерный компонент. В докладе Пентагона о военной мощи КНР 2020 года сообщалось, что Китай имеет более 1250 баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Также отмечалось, что в течение следующих десяти лет арсенал ядерных боеголовок Китая, который сейчас оценивается как менее 200, удвоится.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 08:00
Провокация Вашингтона грозит мировой войной
 
В миреКитайСШАЯдерное оружиеДоговор о нераспространении ядерного оружияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала