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В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян - РИА Новости, 01.08.2022
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В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян
В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян - РИА Новости, 01.08.2022
В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян
Традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров в России состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщили журналистам в Пенсионном фонде России. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:03
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общество
россия
пенсионный фонд рф
пенсии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров в России состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщили журналистам в Пенсионном фонде России.В фонде напомнили, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали взносы в ПФР.Прибавка индивидуальна. Ее размер зависит от года выхода на пенсию и от зарплаты работающего пенсионера в 2021 году, с учетом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты.По предварительным данным, перерасчет коснется около десяти миллионов пенсионеров, добавили в ПФР.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсии
00:03 01.08.2022 (обновлено: 00:07 01.08.2022)
 
В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян

ПФР напомнил о ежегодном автоматическом перерасчете пенсий в России 1 августа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров в России состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщили журналистам в Пенсионном фонде России.
"С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно", — говорится в сообщении.
В фонде напомнили, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали взносы в ПФР.
Прибавка индивидуальна. Ее размер зависит от года выхода на пенсию и от зарплаты работающего пенсионера в 2021 году, с учетом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты.
По предварительным данным, перерасчет коснется около десяти миллионов пенсионеров, добавили в ПФР.
Пенсия - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 15:45
Пенсия в 2022 году: как рассчитать и за счет чего можно увеличить
 
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