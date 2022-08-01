https://ria.ru/20220801/pensii-1806301032.html
В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян
В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян - РИА Новости, 01.08.2022
В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян
Традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров в России состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщили журналистам в Пенсионном фонде России. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:03
2022-08-01T00:03
2022-08-01T00:07
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров в России состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщили журналистам в Пенсионном фонде России.В фонде напомнили, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали взносы в ПФР.Прибавка индивидуальна. Ее размер зависит от года выхода на пенсию и от зарплаты работающего пенсионера в 2021 году, с учетом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты.По предварительным данным, перерасчет коснется около десяти миллионов пенсионеров, добавили в ПФР.
https://ria.ru/20220731/pensiya-1806142348.html
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общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсии
00:03 01.08.2022 (обновлено: 00:07 01.08.2022)
В ПФР сообщили об автоматическом перерасчете пенсий россиян
ПФР напомнил о ежегодном автоматическом перерасчете пенсий в России 1 августа