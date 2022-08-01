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Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022
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Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге
Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022
Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге
Почти 1,5 миллиона человек в воскресенье стали зрителями военно-морского парада в Петербурге, они наблюдали за действом с петербургских набережных и в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:46
2022-08-01T18:46
общество
кронштадт
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек в воскресенье стали зрителями военно-морского парада в Петербурге, они наблюдали за действом с петербургских набережных и в Кронштадте, сообщил губернатор города Александр Беглов."Главный военно-морской парад собрал на набережных Невы и в Кронштадте почти полтора миллиона зрителей. Свыше 20 миллионов человек смотрели трансляцию по телевидению и в сети интернет", - рассказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Беглов поблагодарил Минобороны, при содействии которого в воскресенье вечером на Дворцовой площади состоялось концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось". "Петербург в один вечер ощутил себя и морской, и культурной столицей России", - отметил он.Главный военно-морской парад, который прошел в воскресенье утром в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте, стал ключевым событием Дня ВМФ в Петербурге. Согласно материалам пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в параде приняли участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысяч военнослужащих.Главным культурным событием стало исполнение на Дворцовой площади культовой рок-оперы "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского. Как сообщал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, зрителями этого концерта стали 60 тысяч человек.
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общество, кронштадт, санкт-петербург, александр беглов, вмф рф
18:46 01.08.2022
 
Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге

Беглов: военно-морской парад в Петербурге вживую смотрели почти 1,5 миллиона человек

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ РФ в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте
Корабли ВМФ РФ в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Корабли ВМФ РФ в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Кронштадте. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек в воскресенье стали зрителями военно-морского парада в Петербурге, они наблюдали за действом с петербургских набережных и в Кронштадте, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Главный военно-морской парад собрал на набережных Невы и в Кронштадте почти полтора миллиона зрителей. Свыше 20 миллионов человек смотрели трансляцию по телевидению и в сети интернет", - рассказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на церемонии подписания Указа об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-Морского Флота России - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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Беглов поблагодарил Минобороны, при содействии которого в воскресенье вечером на Дворцовой площади состоялось концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось". "Петербург в один вечер ощутил себя и морской, и культурной столицей России", - отметил он.
Главный военно-морской парад, который прошел в воскресенье утром в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте, стал ключевым событием Дня ВМФ в Петербурге. Согласно материалам пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в параде приняли участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысяч военнослужащих.
Главным культурным событием стало исполнение на Дворцовой площади культовой рок-оперы "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского. Как сообщал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, зрителями этого концерта стали 60 тысяч человек.
Салют в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:56
Салют в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Торжества в День ВМФ в Санкт-Петербурге, ключевым событием которого стал Главный военно-морской парад, завершились праздничным салютом.
 
ОбществоКронштадтСанкт-ПетербургАлександр БегловВМФ РФ
 
 
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