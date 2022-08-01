https://ria.ru/20220801/parad-1806513007.html

Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге

Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге - РИА Новости, 01.08.2022

Беглов оценил численность зрителей на военно-морском параде в Петербурге

Почти 1,5 миллиона человек в воскресенье стали зрителями военно-морского парада в Петербурге, они наблюдали за действом с петербургских набережных и в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:46

2022-08-01T18:46

2022-08-01T18:46

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кронштадт

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Почти 1,5 миллиона человек в воскресенье стали зрителями военно-морского парада в Петербурге, они наблюдали за действом с петербургских набережных и в Кронштадте, сообщил губернатор города Александр Беглов."Главный военно-морской парад собрал на набережных Невы и в Кронштадте почти полтора миллиона зрителей. Свыше 20 миллионов человек смотрели трансляцию по телевидению и в сети интернет", - рассказал он в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Беглов поблагодарил Минобороны, при содействии которого в воскресенье вечером на Дворцовой площади состоялось концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось". "Петербург в один вечер ощутил себя и морской, и культурной столицей России", - отметил он.Главный военно-морской парад, который прошел в воскресенье утром в акватории Невы у Сенатской площади и в Кронштадте, стал ключевым событием Дня ВМФ в Петербурге. Согласно материалам пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в параде приняли участие 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тысяч военнослужащих.Главным культурным событием стало исполнение на Дворцовой площади культовой рок-оперы "Юнона и Авось" на музыку Алексея Рыбникова и стихи Андрея Вознесенского. Как сообщал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, зрителями этого концерта стали 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20220731/ustav-1806218230.html

https://ria.ru/20220801/salyut-1806391435.html

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Кирилл Волков

общество, кронштадт, санкт-петербург, александр беглов, вмф рф