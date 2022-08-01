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В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе - РИА Новости, 01.08.2022
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Культура
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В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе
В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе - РИА Новости, 01.08.2022
В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе
Ученые установили, что окаменелости, найденные в Болгарии еще в 1970-х годах, принадлежали виду панд, который, вероятно, был последним на территории Европы. Об... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:22
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культура
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археология
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые установили, что окаменелости, найденные в Болгарии еще в 1970-х годах, принадлежали виду панд, который, вероятно, был последним на территории Европы. Об этом пишет EurekAlert.Останки хранились в недрах Национального музея естественной истории. Верхние плотоядный зуб и клык в каталог занес палеонтолог Иван Николов. В честь него и назвали ранее неизвестный вид — Agriarctos nikolovi. "У них была одна этикетка, написанная нечетко от руки. Прошел не один год, пока мы выяснили местонахождение и возраст. Потом понадобилось много времени, чтобы понять, что это неизвестная ископаемая гигантская панда", — делится подробностями профессор Николай Спасов.Agriarctos nikolovi не прямой предок современных панд, а их близкий родственник, уточняется в публикации. Животные питались растениями. При этом их зубы не были достаточно прочными, чтобы утверждать, что эти древние медведи питались бамбуком. Вероятно, этот вид населял лесистые и болотистые районы. И вымер из-за изменения климата.
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новости культуры, археология, болгария
19:22 01.08.2022
 
В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе

В Болгарии обнаружили окаменелости панды, обитавшей в Европе шесть миллионов лет назад

© Velizar Simeonovski, ChicagoИзображение европейской панды
Изображение европейской панды
© Velizar Simeonovski, Chicago
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые установили, что окаменелости, найденные в Болгарии еще в 1970-х годах, принадлежали виду панд, который, вероятно, был последним на территории Европы. Об этом пишет EurekAlert.
Останки хранились в недрах Национального музея естественной истории.
Верхние плотоядный зуб и клык в каталог занес палеонтолог Иван Николов. В честь него и назвали ранее неизвестный вид — Agriarctos nikolovi.
"У них была одна этикетка, написанная нечетко от руки. Прошел не один год, пока мы выяснили местонахождение и возраст. Потом понадобилось много времени, чтобы понять, что это неизвестная ископаемая гигантская панда", — делится подробностями профессор Николай Спасов.
Agriarctos nikolovi не прямой предок современных панд, а их близкий родственник, уточняется в публикации. Животные питались растениями. При этом их зубы не были достаточно прочными, чтобы утверждать, что эти древние медведи питались бамбуком.
Вероятно, этот вид населял лесистые и болотистые районы. И вымер из-за изменения климата.
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