https://ria.ru/20220801/panda-1806517286.html

В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе

В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе - РИА Новости, 01.08.2022

В Болгарии обнаружили окаменелости последней панды, обитавшей в Европе

Ученые установили, что окаменелости, найденные в Болгарии еще в 1970-х годах, принадлежали виду панд, который, вероятно, был последним на территории Европы. Об... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:22

2022-08-01T19:22

2022-08-01T19:22

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые установили, что окаменелости, найденные в Болгарии еще в 1970-х годах, принадлежали виду панд, который, вероятно, был последним на территории Европы. Об этом пишет EurekAlert.Останки хранились в недрах Национального музея естественной истории. Верхние плотоядный зуб и клык в каталог занес палеонтолог Иван Николов. В честь него и назвали ранее неизвестный вид — Agriarctos nikolovi. "У них была одна этикетка, написанная нечетко от руки. Прошел не один год, пока мы выяснили местонахождение и возраст. Потом понадобилось много времени, чтобы понять, что это неизвестная ископаемая гигантская панда", — делится подробностями профессор Николай Спасов.Agriarctos nikolovi не прямой предок современных панд, а их близкий родственник, уточняется в публикации. Животные питались растениями. При этом их зубы не были достаточно прочными, чтобы утверждать, что эти древние медведи питались бамбуком. Вероятно, этот вид населял лесистые и болотистые районы. И вымер из-за изменения климата.

https://ria.ru/20220729/archaeology-1805805478.html

болгария

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, болгария