https://ria.ru/20220801/opek-1806303363.html
Генсек ОПЕК рассказал об отказе от конкуренции с Россией
Генсек ОПЕК рассказал об отказе от конкуренции с Россией - РИА Новости, 01.08.2022
Генсек ОПЕК рассказал об отказе от конкуренции с Россией
Организация стран-экспортеров нефти не ставит своей задачей конкурировать с Россией, заявил в интервью газете Alrai новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:50
2022-08-01T00:50
2022-08-01T02:17
экономика
цены на нефть
украина
россия
опек
в мире
хайтам аль-гайс
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти не ставит своей задачей конкурировать с Россией, заявил в интервью газете Alrai новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс.Генсек организации считает, что недавний рост цен на нефть связан не только с ситуацией в отношениях между Россией и Украиной."Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно, и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами", — отметил он.Сделка стран ОПЕК и не входящих в организацию государств, включая Россию (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее цель заключалась в стабилизации рынка нефти, на котором в тот момент наблюдалось избыточное предложение, подтолкнувшее цены к падению. Изначально она подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 миллиона баррелей в сутки в течение полугода. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а параметры менялись. Сейчас оно действует до конца 2022 года. Кроме того, альянс подписал Хартию о бессрочном сотрудничестве на рынке нефти.
https://ria.ru/20220731/opek-1806298955.html
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экономика, цены на нефть, украина, россия, опек, в мире, хайтам аль-гайс
00:50 01.08.2022 (обновлено: 02:17 01.08.2022)
Генсек ОПЕК рассказал об отказе от конкуренции с Россией
Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией из-за роли страны на рынке