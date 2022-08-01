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Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия - РИА Новости, 01.08.2022
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Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия
Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия - РИА Новости, 01.08.2022
Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия
Сегодня в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Обзорной... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:32
2022-08-01T17:33
в мире
оон
антониу гутерреш
ядерное оружие
договор о нераспространении ядерного оружия
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ООН, 1 авг – РИА Новости. Сегодня в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Она (конференция – ред.) проходит в критический момент для нашего коллективного мира и безопасности. И она проходит во времена опасности применения ядерного оружия, невиданной со времен холодной войны", - сказал Гутерреш. По его словам, сразу после окончания холодной войны появилась новая надежда на мир. Она заключалась в массовом сокращении арсеналов в целых регионах, объявляющих себя свободными от ядерного оружия, и в закреплении норм против применения, распространения и испытаний ядерного оружия, отметил он."Человечество рискует забыть уроки, извлеченные из ужасающих пожаров в Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством. Недоверие заменило диалог. На смену разоружению пришла разобщенность", - заявил генсек.Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Нынешняя, десятая по счету, должна была состояться еще весной 2020 года, однако из-за пандемии ее несколько раз переносили. Мероприятие проходит с 1 по 26 августа в штаб-квартире ООН. Конференция должна рассмотреть, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметить дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.
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в мире, оон, антониу гутерреш, ядерное оружие, договор о нераспространении ядерного оружия
17:32 01.08.2022 (обновлено: 17:33 01.08.2022)
 
Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия

Гутерреш заявил о невиданной со времен холодной войны опасности применения ядерного оружия

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 1 авг – РИА Новости. Сегодня в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Она (конференция – ред.) проходит в критический момент для нашего коллективного мира и безопасности. И она проходит во времена опасности применения ядерного оружия, невиданной со времен холодной войны", - сказал Гутерреш. По его словам, сразу после окончания холодной войны появилась новая надежда на мир. Она заключалась в массовом сокращении арсеналов в целых регионах, объявляющих себя свободными от ядерного оружия, и в закреплении норм против применения, распространения и испытаний ядерного оружия, отметил он.
"Человечество рискует забыть уроки, извлеченные из ужасающих пожаров в Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством. Недоверие заменило диалог. На смену разоружению пришла разобщенность", - заявил генсек.
Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Нынешняя, десятая по счету, должна была состояться еще весной 2020 года, однако из-за пандемии ее несколько раз переносили. Мероприятие проходит с 1 по 26 августа в штаб-квартире ООН. Конференция должна рассмотреть, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметить дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.
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В миреООНАнтониу ГутеррешЯдерное оружиеДоговор о нераспространении ядерного оружия
 
 
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