https://ria.ru/20220801/opasnost-1806489648.html

Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия

Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия - РИА Новости, 01.08.2022

Гутерреш заявил о невиданной опасности применения ядерного оружия

Сегодня в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Обзорной... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:32

2022-08-01T17:32

2022-08-01T17:33

в мире

оон

антониу гутерреш

ядерное оружие

договор о нераспространении ядерного оружия

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ООН, 1 авг – РИА Новости. Сегодня в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."Она (конференция – ред.) проходит в критический момент для нашего коллективного мира и безопасности. И она проходит во времена опасности применения ядерного оружия, невиданной со времен холодной войны", - сказал Гутерреш. По его словам, сразу после окончания холодной войны появилась новая надежда на мир. Она заключалась в массовом сокращении арсеналов в целых регионах, объявляющих себя свободными от ядерного оружия, и в закреплении норм против применения, распространения и испытаний ядерного оружия, отметил он."Человечество рискует забыть уроки, извлеченные из ужасающих пожаров в Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством. Недоверие заменило диалог. На смену разоружению пришла разобщенность", - заявил генсек.Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. Нынешняя, десятая по счету, должна была состояться еще весной 2020 года, однако из-за пандемии ее несколько раз переносили. Мероприятие проходит с 1 по 26 августа в штаб-квартире ООН. Конференция должна рассмотреть, как исполнялся ДНЯО с 2015 года, а также наметить дальнейшие пути в сфере ядерного нераспространения.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, антониу гутерреш, ядерное оружие, договор о нераспространении ядерного оружия