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Украинские военные снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.08.2022
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Украинские военные снова обстреляли Донецк
Украинские военные снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские военные снова обстреляли Донецк
Украинские войска за 25 минут выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:59
2022-08-01T18:59
в мире
украина
куйбышевский район
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позднее представительство заявило, что в 18.40 по Куйбышевскому району было выпущено еще пять снарядов этого калибра.Представительство также отметило, что за последние три часа украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево (южное), Доломитное, Новолуганское и Новоселовку.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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куйбышевский район
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в мире, украина, куйбышевский район, донецк (днр), нато
18:59 01.08.2022
 
Украинские военные снова обстреляли Донецк

ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 - н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Позднее представительство заявило, что в 18.40 по Куйбышевскому району было выпущено еще пять снарядов этого калибра.
Представительство также отметило, что за последние три часа украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево (южное), Доломитное, Новолуганское и Новоселовку.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В миреУкраинаКуйбышевский районДонецк (ДНР)НАТО
 
 
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