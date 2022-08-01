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ВСУ обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/obstrel-1806314406.html
ВСУ обстреляли Донецк из "Града"
ВСУ обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 01.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему 10 ракет из РСЗО "Град" и 6 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T07:59
2022-08-01T07:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему 10 ракет из РСЗО "Град" и 6 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что в 7.00 украинские войска вновь атаковали этот район, использовав шесть снарядов калибром 152 миллиметра.По данным представительства, в 7.05 ВСУ также открыли огонь по поселку Гольмовский, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
07:59 01.08.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и снарядами калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему 10 ракет из РСЗО "Град" и 6 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:25 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"", — говорится в публикации.
Отмечается, что в 7.00 украинские войска вновь атаковали этот район, использовав шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
По данным представительства, в 7.05 ВСУ также открыли огонь по поселку Гольмовский, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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