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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 01.08.2022
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https://ria.ru/20220801/obstrel-1806311903.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 01.08.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T06:58
2022-08-01T06:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 06.25 ВСУ вновь атаковали Куйбышевский район, использовав восемь снарядов калибром 152 миллиметра, добавили в представительстве.Кроме того, сообщается, что в 06.20 Украина открыла огонь по населенному пункту Зайцево Южное, в направлении которого "выпущено пять мин калибром 120 миллиметров".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
06:58 01.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами калибра 120 мм и 152 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.25 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в заявлении.
В 06.25 ВСУ вновь атаковали Куйбышевский район, использовав восемь снарядов калибром 152 миллиметра, добавили в представительстве.
Кроме того, сообщается, что в 06.20 Украина открыла огонь по населенному пункту Зайцево Южное, в направлении которого "выпущено пять мин калибром 120 миллиметров".
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По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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