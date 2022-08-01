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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 01.08.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T06:58

2022-08-01T06:58

2022-08-01T06:58

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 06.25 ВСУ вновь атаковали Куйбышевский район, использовав восемь снарядов калибром 152 миллиметра, добавили в представительстве.Кроме того, сообщается, что в 06.20 Украина открыла огонь по населенному пункту Зайцево Южное, в направлении которого "выпущено пять мин калибром 120 миллиметров".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины