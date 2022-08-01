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Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута - РИА Новости, 01.08.2022
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Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута
Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута - РИА Новости, 01.08.2022
Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США включить в схему обмена Виктора Бута человека по имени Вадим... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:55
2022-08-01T17:55
в мире
виктор бут
сша
россия
государственный департамент сша
энтони блинкен
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США включить в схему обмена Виктора Бута человека по имени Вадим Красиков.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что РФ якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута. Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.
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в мире, виктор бут, сша, россия, государственный департамент сша, энтони блинкен
17:55 01.08.2022
 
Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута

Блинкен не стал отвечать на вопрос о возможности обмена еще одного россиянина помимо Бута

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США включить в схему обмена Виктора Бута человека по имени Вадим Красиков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что РФ якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута. Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 22:31
США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией
 
В миреВиктор БутСШАРоссияГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен
 
 
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