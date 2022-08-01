https://ria.ru/20220801/obmen-1806496166.html

Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута

Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута - РИА Новости, 01.08.2022

Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США включить в схему обмена Виктора Бута человека по имени Вадим... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:55

2022-08-01T17:55

2022-08-01T17:55

в мире

виктор бут

сша

россия

государственный департамент сша

энтони блинкен

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ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США включить в схему обмена Виктора Бута человека по имени Вадим Красиков.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что РФ якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута. Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.

https://ria.ru/20220730/obmen-1806150523.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор бут, сша, россия, государственный департамент сша, энтони блинкен