https://ria.ru/20220801/obmen-1806496166.html
Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута
Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута - РИА Новости, 01.08.2022
Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США включить в схему обмена Виктора Бута человека по имени Вадим... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:55
2022-08-01T17:55
2022-08-01T17:55
в мире
виктор бут
сша
россия
государственный департамент сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ООН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос РИА Новости о том, готовы ли США включить в схему обмена Виктора Бута человека по имени Вадим Красиков.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что РФ якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута. Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.
https://ria.ru/20220730/obmen-1806150523.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор бут, сша, россия, государственный департамент сша, энтони блинкен
Блинкен проигнорировал вопрос об обмене еще одного россиянина помимо Бута
Блинкен не стал отвечать на вопрос о возможности обмена еще одного россиянина помимо Бута