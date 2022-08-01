https://ria.ru/20220801/norvegiya-1806495129.html
Поведение норвежского дипломата может повлиять на ее карьеру, пишут СМИ
Поведение норвежского дипломата может повлиять на ее карьеру, пишут СМИ - РИА Новости, 01.08.2022
Поведение норвежского дипломата может повлиять на ее карьеру, пишут СМИ
Инцидент с сотрудницей консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, которая ранее накричала на сотрудника гостиницы в Мурманске, используя нецензурную брань, и... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:52
2022-08-01T17:52
2022-08-01T17:52
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Инцидент с сотрудницей консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, которая ранее накричала на сотрудника гостиницы в Мурманске, используя нецензурную брань, и заявила, что ненавидит русских, может повлиять на ее карьеру, пишет газета Dagsavisen.В субботу в интернете была опубликована видеозапись из одного из российских отелей, на котором сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен кричала на сотрудника гостиницы, используя нецензурные слова, и заявила, что ненавидит русских."Мы не должны требовать, чтобы непрофессионализм женщины стоил ей работы, но предполагаем, что этот эпизод повлияет на ее карьерный рост", - говорится в статье.Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД России прорабатывает вариант реакции на поведение сотрудницы консульства и считает ее высказывания возмутительным актом ненависти.В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что власти области сделают все, чтобы Эллингсен больше в России не появлялась.МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом с Эллингсен.
https://ria.ru/20220730/norvegiya-1806136814.html
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Поведение норвежского дипломата может повлиять на ее карьеру, пишут СМИ
Dagsavisen: инцидент с сотрудницей консульства в Мурманске может повлиять на ее карьеру