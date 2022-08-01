https://ria.ru/20220801/nalogi-1806301521.html

Налоговые органы России с 1 августа могут делиться налоговой тайной

Налоговые органы России с 1 августа могут делиться налоговой тайной - РИА Новости, 01.08.2022

Налоговые органы России с 1 августа могут делиться налоговой тайной

Налоговые органы России с 1 августа получили право передавать третьим лицам сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, предварительно получив... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T00:14

2022-08-01T00:14

2022-08-01T00:14

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Налоговые органы России с 1 августа получили право передавать третьим лицам сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, предварительно получив на это его согласие. Причём добросовестный бизнес вполне может быть заинтересован в раскрытии этих данных, рассказала РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева."Данное изменение концептуально направлено на пользу налогоплательщикам и позволит им путем направления запроса проверять добросовестность своих контрагентов", — добавила эксперт. При этом она подчеркнула, что эта инициатива не устанавливает обязанности раскрывать информацию такого рода, — у налогоплательщика есть право выбора на раскрытие данных."Нововведение не является "волшебной пилюлей", но оно однозначно может сыграть в плюс честным налогоплательщикам", — заявила Авдеева.Она напомнила, что одной из основных причин доначисления налогов в России является взаимодействие с недобросовестными контрагентами, в том числе с целью проведения агрессивной налоговой оптимизации.Эксперт затруднилась однозначно оценить, как эта норма отразится на жизни всех компаний — по ее словам, это можно будет сделать по истечении года, когда сформируется соответствующая арбитражная практика.Она признала, что налогоплательщики, согласившиеся на передачу информации о себе, смогут использовать это как некий "козырь", а налоговые органы — давать оценку этим процессам. "Но именно на практических примерах при анализе судебных решений можно будет сделать вывод, каким конкретным образом это отразится на налогоплательщиках в РФ", — заключила эксперт.

https://ria.ru/20220617/nalog-1796354785.html

https://ria.ru/20220430/nalogi-1786279546.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)