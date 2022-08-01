https://ria.ru/20220801/myunkhen-1806551009.html

В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок, пишет Bloomberg

В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.08.2022

В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок, пишет Bloomberg

В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях и отложили перевод энергоблока с угля на газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:49

2022-08-01T23:49

2022-08-01T23:49

в мире

мюнхен

германия

природный газ

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Мюнхене возобновили работу мазутных горелок на тепловых станциях и отложили перевод энергоблока с угля на газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление местной коммунальной компании Stadtwerke Muenchen."Благодаря этим мерам мы снижаем потребление природного газа в Мюнхене и расширяем структуру энергетики", - приводит агентство слова из сообщения компании. Stadtwerke Muenchen не уточнила, о каких объемах потребления идет речь.Отмечается, что мазутные горелки находятся на тепловых станциях, которые до недавнего времени были закрыты.Согласно агентству, Stadtwerke Muenchen для экономии энергии также снизила минимальную температуру в бассейнах и закрытых саунах. Помимо этого компания запустила программу на 10 миллионов евро по ускорению расширения систем централизованного отопления районов, которые работают на возобновляемых источниках энергии.

https://ria.ru/20220801/krizis-1806546639.html

мюнхен

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в мире, мюнхен, германия, природный газ