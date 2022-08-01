https://ria.ru/20220801/mosty-1806538150.html

ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России

ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России - РИА Новости, 01.08.2022

ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России

Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:36

2022-08-01T21:36

2022-08-01T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в понедельник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое, которые они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика