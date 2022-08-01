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ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/mosty-1806538150.html
ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России
ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России - РИА Новости, 01.08.2022
ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России
Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:36
2022-08-01T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в понедельник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое, которые они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
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в мире, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика
21:36 01.08.2022
 
ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России

Минобороны: ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в понедельник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое, которые они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.
Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.
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