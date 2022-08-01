ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России
Минобороны: ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить ВС России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в якобы неизбирательных ударах по инфраструктуре, сообщил в понедельник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что в Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое, которые они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сообщил Мизинцев.
Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.