https://ria.ru/20220801/moskvich-1806530535.html

Власти Москвы и "КАМАЗ" инвестируют в "Москвич" пять миллиардов рублей

Власти Москвы и "КАМАЗ" инвестируют в "Москвич" пять миллиардов рублей - РИА Новости, 01.08.2022

Власти Москвы и "КАМАЗ" инвестируют в "Москвич" пять миллиардов рублей

Власти Москвы и "КАМАЗ" инвестируют в автомобильный завод "Москвич" 5 миллиардов рублей, финансирование будет обеспечено в течение 60 дней после заключения... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T20:21

2022-08-01T20:21

2022-08-01T20:21

экономика

сергей собянин

москва

камаз (завод)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Власти Москвы и "КАМАЗ" инвестируют в автомобильный завод "Москвич" 5 миллиардов рублей, финансирование будет обеспечено в течение 60 дней после заключения договора, сообщается в соглашении, подписанном правительством Москвы и кампанией "КАМАЗ"."Стороны согласовали, что в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора, указанного в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, обеспечат финансирование Общества на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей в долях, равных доле участия каждого из акционеров Общества в уставном капитале Общества, для целей инвестиций в локализацию узлов компонентов и адаптацию производственных мощностей", - говорится в соглашении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.В соглашении отмечается, что "КАМАЗ" приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября. Порядок и сроки финансирования будут установлены до 1 сентября.Ранее правительство Москвы и "Камаз" в среду подписали соглашение о сотрудничестве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе на заводе "Москвич" будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором - их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.

https://ria.ru/20220526/moskvich-1790806320.html

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экономика, сергей собянин, москва, камаз (завод)