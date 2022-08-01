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В Москве ограничат движение транспорта в центре из-за празднования Дня ВДВ

В Москве ограничат движение транспорта в центре из-за празднования Дня ВДВ - РИА Новости, 01.08.2022

В Москве ограничат движение транспорта в центре из-за празднования Дня ВДВ

Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа из-за праздничных мероприятий в честь Дня ВДВ, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:47

2022-08-01T15:47

2022-08-01T15:47

общество

россия

гибдд мвд рф

москва

день воздушно-десантных войск россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа из-за праздничных мероприятий в честь Дня ВДВ, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."В связи с проведением на территории города мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск РФ, будет ограничено движение: с 6.00 до 13.00 по улице Ильинка; с 6.00 до 16.00 по площади Васильевский спуск", - говорится в сообщении.В ГИБДД призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.День Воздушно-десантных войск отмечается ежегодно 2 августа. Именно в этот день в 1930 году на учениях под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые десантировалось на парашютах небольшое подразделение численностью 12 человек.

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общество, россия, гибдд мвд рф, москва, день воздушно-десантных войск россии