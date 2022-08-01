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В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке
В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке - РИА Новости, 01.08.2022
В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке
Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря, сообщили в пресс-службе СУСК по Мурманской области. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:53
2022-08-01T14:53
2022-08-01T15:04
происшествия
белое море
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря, сообщили в пресс-службе СУСК по Мурманской области."СУСК России по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря", - говорится в сообщении ведомства.Установлено, что мужчины находились в перевернувшейся лодке. Погибшие, 1992 и 1998 годов рождения, являлись жителями Зеленоборского.Ранее сообщалось, что двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море.Ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белое море, россия, следственный комитет россии (ск рф)
14:53 01.08.2022 (обновлено: 15:04 01.08.2022)
В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке
Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в Кандалакшском заливе Белого моря
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря, сообщили в пресс-службе СУСК по Мурманской области.
"СУСК России по Мурманской области
проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря", - говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что мужчины находились в перевернувшейся лодке. Погибшие, 1992 и 1998 годов рождения, являлись жителями Зеленоборского.
Ранее сообщалось, что двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море
.
Ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.