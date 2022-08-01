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В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке

В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке - РИА Новости, 01.08.2022

В Белом море нашли тела двух мужчин в перевернувшейся лодке

Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря, сообщили в пресс-службе СУСК по Мурманской области. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:53

2022-08-01T14:53

2022-08-01T15:04

происшествия

белое море

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Тела двух мужчин нашли в перевернувшейся лодке в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря, сообщили в пресс-службе СУСК по Мурманской области."СУСК России по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря", - говорится в сообщении ведомства.Установлено, что мужчины находились в перевернувшейся лодке. Погибшие, 1992 и 1998 годов рождения, являлись жителями Зеленоборского.Ранее сообщалось, что двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море.Ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.

https://ria.ru/20220620/oprokidyvanie-1796645562.html

белое море

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белое море, россия, следственный комитет россии (ск рф)