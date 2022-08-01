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В Белом море потерпело бедствие маломерное судно
В Белом море потерпело бедствие маломерное судно - РИА Новости, 01.08.2022
В Белом море потерпело бедствие маломерное судно
Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:33
2022-08-01T13:33
2022-08-01T13:33
происшествия
белое море
мурманская область
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Как сообщалось ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек."Двое живы, один обнаружен без признаков жизни, поиски двоих продолжаются", - сказал собеседник агентства.Как уточняет пресс-служба ГУМЧС по региону, двоих мужчин на острове Волей губы Воронья Кандалакшского залива нашли супруги из Зеленоборского, находясь на рыбалке. "Мужчины пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220722/splav-1804372536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белое море, мурманская область
В Белом море потерпело бедствие маломерное судно
Один человек погиб, двое пропали без вести при перевороте маломерного судна в Белом море
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря
вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области
потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.
"Двое живы, один обнаружен без признаков жизни, поиски двоих продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Как уточняет пресс-служба ГУМЧС по региону, двоих мужчин на острове Волей губы Воронья Кандалакшского залива нашли супруги из Зеленоборского, находясь на рыбалке. "Мужчины пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась", - говорится в сообщении ведомства.