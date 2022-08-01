https://ria.ru/20220801/more-1806407124.html

В Белом море потерпело бедствие маломерное судно

В Белом море потерпело бедствие маломерное судно - РИА Новости, 01.08.2022

В Белом море потерпело бедствие маломерное судно

Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:33

2022-08-01T13:33

2022-08-01T13:33

происшествия

белое море

мурманская область

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Как сообщалось ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек."Двое живы, один обнаружен без признаков жизни, поиски двоих продолжаются", - сказал собеседник агентства.Как уточняет пресс-служба ГУМЧС по региону, двоих мужчин на острове Волей губы Воронья Кандалакшского залива нашли супруги из Зеленоборского, находясь на рыбалке. "Мужчины пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220722/splav-1804372536.html

белое море

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белое море, мурманская область