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В Белом море потерпело бедствие маломерное судно - РИА Новости, 01.08.2022
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В Белом море потерпело бедствие маломерное судно
В Белом море потерпело бедствие маломерное судно - РИА Новости, 01.08.2022
В Белом море потерпело бедствие маломерное судно
Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:33
2022-08-01T13:33
происшествия
белое море
мурманская область
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Как сообщалось ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек."Двое живы, один обнаружен без признаков жизни, поиски двоих продолжаются", - сказал собеседник агентства.Как уточняет пресс-служба ГУМЧС по региону, двоих мужчин на острове Волей губы Воронья Кандалакшского залива нашли супруги из Зеленоборского, находясь на рыбалке. "Мужчины пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, белое море, мурманская область
13:33 01.08.2022
 
В Белом море потерпело бедствие маломерное судно

Один человек погиб, двое пропали без вести при перевороте маломерного судна в Белом море

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Белого моря в Мурманской области
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Побережье Белого моря в Мурманской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Двое обнаружены живыми, еще один - без признаков жизни после ЧП с судном в Белом море, поиски еще двоих продолжаются, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, 1 августа в районе Княжой Губы Белого моря вблизи поселка Зеленоборский Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились пять человек.
"Двое живы, один обнаружен без признаков жизни, поиски двоих продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Как уточняет пресс-служба ГУМЧС по региону, двоих мужчин на острове Волей губы Воронья Кандалакшского залива нашли супруги из Зеленоборского, находясь на рыбалке. "Мужчины пояснили, что впятером передвигались на металлической лодке с мотором. При невыясненных обстоятельствах лодка перевернулась", - говорится в сообщении ведомства.
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