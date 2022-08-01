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Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США

Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США - РИА Новости, 01.08.2022

Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США

Дипломаты в день военно-морского флота возложили цветы к могиле русского матроса Николая Демидова в американском городе Аннаполисе, сообщило посольство России в РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T01:45

2022-08-01T01:45

2022-08-01T01:45

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Дипломаты в день военно-морского флота возложили цветы к могиле русского матроса Николая Демидова в американском городе Аннаполисе, сообщило посольство России в США.Демидов погиб в 1864 году, когда его корабль — клипер "Алмаз" — стоял у берегов США в период гражданской войны. Захоронение было найдено при содействии российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.Пребывание российских кораблей атлантической эскадры у берегов Соединенных Штатов оценивается историками как фактор, приведший к провалу попыток Британии и Франции вмешаться в ход гражданской войны в США, напомнили в посольстве.В традиционной церемонии, помимо дипломатов, приняли участие представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США.

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