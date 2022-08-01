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Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США - РИА Новости, 01.08.2022
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Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США
Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США - РИА Новости, 01.08.2022
Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США
Дипломаты в день военно-морского флота возложили цветы к могиле русского матроса Николая Демидова в американском городе Аннаполисе, сообщило посольство России в РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T01:45
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Дипломаты в день военно-морского флота возложили цветы к могиле русского матроса Николая Демидова в американском городе Аннаполисе, сообщило посольство России в США.Демидов погиб в 1864 году, когда его корабль — клипер "Алмаз" — стоял у берегов США в период гражданской войны. Захоронение было найдено при содействии российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.Пребывание российских кораблей атлантической эскадры у берегов Соединенных Штатов оценивается историками как фактор, приведший к провалу попыток Британии и Франции вмешаться в ход гражданской войны в США, напомнили в посольстве.В традиционной церемонии, помимо дипломатов, приняли участие представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США.
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в мире, сша, россия, посольство рф в сша
01:45 01.08.2022
 
Российские дипломаты возложили цветы к могиле русского матроса в США

Российские дипломаты в день ВМФ возложили цветы к могиле русского матроса в США

© Фото : Посольство России в СШАРоссийские дипломаты в день ВМФ возложили цветы к могиле русского матроса в США
Российские дипломаты в день ВМФ возложили цветы к могиле русского матроса в США - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : Посольство России в США
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Дипломаты в день военно-морского флота возложили цветы к могиле русского матроса Николая Демидова в американском городе Аннаполисе, сообщило посольство России в США.
Демидов погиб в 1864 году, когда его корабль — клипер "Алмаз" — стоял у берегов США в период гражданской войны. Захоронение было найдено при содействии российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.
"Могила русского матроса на национальном кладбище в Аннаполисе остается частицей истории отечественного флота, особой атмосферы российско-американских отношений тех лет", — сказано в сообщении.
Пребывание российских кораблей атлантической эскадры у берегов Соединенных Штатов оценивается историками как фактор, приведший к провалу попыток Британии и Франции вмешаться в ход гражданской войны в США, напомнили в посольстве.
В традиционной церемонии, помимо дипломатов, приняли участие представительства министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США.
"Был бы флот, а гавани найдутся". В России отпраздновали День ВМФ
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков и корвет Меркурий на главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
1 из 15

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

Моряки малого противолодочного корабля МПК-221 на параде во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России
2 из 15

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
3 из 15

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
4 из 15

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
5 из 15

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

Празднование Дня ВМФ в регионах России
6 из 15

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
7 из 15

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

Штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге
8 из 15

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
9 из 15

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
10 из 15

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
11 из 15

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

Празднование Дня ВМФ в регионах России
12 из 15

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
13 из 15

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
14 из 15

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
15 из 15

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 15

В России прошли мероприятия по случаю Дня ВМФ. В 2022 году праздник пришелся на 31 июля.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 15

Первыми торжественные мероприятия, приуроченные к 326-летию российского флота, начались на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

На фото: моряки на параде во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Главный военно-морской парад состоялся в акватории Кронштадта.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
5 из 15

В нем приняли участие 47 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, 42 самолета и вертолета, а также более трех тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Особенностью парада стало участие женского экипажа и большое количество парусников, один из которых — бриг "Россия", символ праздника выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Кроме того, на Кронштадтском рейде в парадном строю прошли подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
8 из 15

В воздушной части торжества приняли участие Штурмовики Су-25.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Парад традиционно принимал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Он обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей, а затем поприветствовал и поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
11 из 15

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Традиционно День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, а военно-морской парад в Петербурге — его главное событие. Впервые в новейшей истории его провели в 2017 году.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 15

С тех пор Главный военно-морской парад проводится в Петербурге ежегодно. В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения основателя российского флота Петра Великого.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 15

На фото: военнослужащие Индии среди зрителей в Кронштадте.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 15

Парад призван возродить морские традиции России, показать силу и мощь ее военно-морского флота, готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
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