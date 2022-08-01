https://ria.ru/20220801/migranty-1806463450.html

Шапша поручил оценить реальные потребности Калужской области в мигрантах

Шапша поручил оценить реальные потребности Калужской области в мигрантах - РИА Новости, 01.08.2022

Шапша поручил оценить реальные потребности Калужской области в мигрантах

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил оценить реальную потребность региона в мигрантах, чтобы определить объем выдачи им патентов на трудовую... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:25

2022-08-01T16:25

2022-08-01T16:58

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КАЛУГА, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил оценить реальную потребность региона в мигрантах, чтобы определить объем выдачи им патентов на трудовую деятельность, сообщила пресс-служба правительства региона.Шапша в начале февраля поднял тему нарушений в сфере миграционного законодательства в Калужской области после того, как в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, тот не понимал по-русски, однако владел сертификатом о знании языка. Шапша заявил, что теперь с такими мигрантами будет разбираться полиция. После этого губернатор объявил о выходе Калужской области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, а также о введении запрета в регионе на привлечение иностранцев по патентам в некоторые сферы экономики, такие как розничная торговля, пассажирские перевозки и общепит.По данным правительства региона, губернатор провёл совещание по вопросам реализации миграционной политики на территории области. Как сообщила на мероприятии начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД Елена Аксёнова, ведомство осуществляет проверки адресов пребывания и проживания иностранных граждан. За первое полугодие после установления фактов фиктивной регистрации с учёта сняты 1514 человек.По итогам первого этапа оперативно-профилактической операции "Нелегал-2022" пресечено 332 административных правонарушения в сфере миграции. Совместно с органами ЗАГС ведётся проверка документов, в том числе для получения гражданства Российской Федерации через институт бракосочетания и установления отцовства. Кроме того, совместно с прокуратурой области разработан механизм принятия решений о не разрешении въезда иностранных граждан, осужденных на территории Калужской области за совершение преступлений и имеющих наказания, не связанных с реальным лишением свободы, уточняет пресс-служба правительства региона."По оценке губернатора, принятые меры дали определенный результат. В частности, по данным статистики, за шесть месяцев 2022 года в регионе более чем в два раза сократилось число граждан из Таджикистана, получивших гражданство России. За этот же период уменьшилось количество выданных патентов на осуществление трудовой деятельности... Однако, по словам губернатора, экономика не должна страдать из-за нехватки рабочей силы, регион в первую очередь должен учитывать реальную потребность в рабочих кадрах в основных сегментах экономики", - говорится в сообщении.Отмечается, что Шапша рекомендовал УМВД по Калужской области продолжить рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной миграции и депортации иностранных граждан, а также поручил профильным министерствам в недельный срок разработать предложения по работе биржи труда с мигрантами и по реорганизации работы миграционного центра с акцентом на взаимодействие с работодателями."Под эгидой минэка области сделайте обобщенный анализ того, сколько и где у нас людей работает, и сколько нам нужно специалистов. От этого будет зависеть, как мы организуем работу нашего миграционного центра. И сколько разрешений будем выдавать на следующий год", - цитирует слова губернатора его пресс-служба.

https://ria.ru/20220729/continental-1805949599.html

https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, калужская область, россия, таджикистан