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Курский омбудсмен призвал отказаться от депортации украинских мигрантов - РИА Новости, 01.08.2022
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https://ria.ru/20220801/migranty-1806459323.html
Курский омбудсмен призвал отказаться от депортации украинских мигрантов
Курский омбудсмен призвал отказаться от депортации украинских мигрантов - РИА Новости, 01.08.2022
Курский омбудсмен призвал отказаться от депортации украинских мигрантов
Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов заявил РИА Новости, что призывает отказаться от депортации граждан Украины за нарушения... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:13
2022-08-01T16:13
специальная военная операция на украине
общество
курская область
украина
россия
мигранты
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов заявил РИА Новости, что призывает отказаться от депортации граждан Украины за нарушения миграционного законодательства.Ранее "Коммерсант" сообщил, что после начала спецоперации на Украине более сотни иностранцев "застряли" в центрах временного содержания иностранных граждан в РФ, где они находились в основном из-за нарушения миграционного законодательства. По данным издания, суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения"."Я ещё в апреле поставил вопрос — воздержаться от применения мер административного воздействия, связанных с депортацией, в отношении граждан Украины за нарушения ими миграционного законодательства. Я сказал, что по отношению к гражданам Украины такие меры применять не надо. И наши суды принимают соответствующие решения — украинцев не депортируют", — отметил Фирсов.Омбудсмен пояснил, что на Украине депортированных могут принудить к участию в боевых действиях.По его словам, сейчас в центрах временного содержания иностранных граждан Курской области находятся 9 граждан Украины. "Я был в центрах временного содержания иностранных граждан, общался с двумя гражданами — из Изюма и из Харькова. Они сказали, что не желают уезжать", — добавил Фирсов.
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общество, курская область, украина, россия, мигранты
16:13 01.08.2022
 
Курский омбудсмен призвал отказаться от депортации украинских мигрантов

Курский омбудсмен Фирсов призвал не депортировать нарушивших закон украинских мигрантов

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкПаспорта граждан Украины
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Паспорта граждан Украины. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов заявил РИА Новости, что призывает отказаться от депортации граждан Украины за нарушения миграционного законодательства.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что после начала спецоперации на Украине более сотни иностранцев "застряли" в центрах временного содержания иностранных граждан в РФ, где они находились в основном из-за нарушения миграционного законодательства. По данным издания, суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения".
"Я ещё в апреле поставил вопрос — воздержаться от применения мер административного воздействия, связанных с депортацией, в отношении граждан Украины за нарушения ими миграционного законодательства. Я сказал, что по отношению к гражданам Украины такие меры применять не надо. И наши суды принимают соответствующие решения — украинцев не депортируют", — отметил Фирсов.
Омбудсмен пояснил, что на Украине депортированных могут принудить к участию в боевых действиях.
По его словам, сейчас в центрах временного содержания иностранных граждан Курской области находятся 9 граждан Украины. "Я был в центрах временного содержания иностранных граждан, общался с двумя гражданами — из Изюма и из Харькова. Они сказали, что не желают уезжать", — добавил Фирсов.
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьУкраинаРоссияМигранты
 
 
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