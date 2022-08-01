https://ria.ru/20220801/mif-1806156023.html

Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах

Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах - РИА Новости, 01.08.2022

Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах

Употреблять морковь или чернику в огромных количествах для улучшения зрения бессмысленно, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T02:15

2022-08-01T02:15

2022-08-01T02:15

общество

маргарита арзуманян

россия

здоровье

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Употреблять морковь или чернику в огромных количествах для улучшения зрения бессмысленно, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. В интервью радио Sputnik она объяснила, что поможет глазам на самом деле.Вопреки распространенному заблуждению, морковь и черника не обладают какими-то особенными свойствами, которые могли бы помочь при нарушениях зрения, заверила врач.Для поддержания остроты зрения требуется, чтобы еда содержала достаточно разнообразных элементов, нужных сетчатке глаза, продолжила она."Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания", — пояснила врач.Она уточнила, о каких именно продуктах идет речь."Омега-3 — это любая рыба. Лютеин можно получить из зеленых салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз", — заключила Арзуманян.

https://ria.ru/20220723/zavtrak-1804435652.html

https://rsport.ria.ru/20220726/fastfud-1804998010.html

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общество, маргарита арзуманян, россия, здоровье