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Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах
Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах - РИА Новости, 01.08.2022
Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах
Употреблять морковь или чернику в огромных количествах для улучшения зрения бессмысленно, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T02:15
2022-08-01T02:15
2022-08-01T02:15
общество
маргарита арзуманян
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Употреблять морковь или чернику в огромных количествах для улучшения зрения бессмысленно, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. В интервью радио Sputnik она объяснила, что поможет глазам на самом деле.Вопреки распространенному заблуждению, морковь и черника не обладают какими-то особенными свойствами, которые могли бы помочь при нарушениях зрения, заверила врач.Для поддержания остроты зрения требуется, чтобы еда содержала достаточно разнообразных элементов, нужных сетчатке глаза, продолжила она."Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания", — пояснила врач.Она уточнила, о каких именно продуктах идет речь."Омега-3 — это любая рыба. Лютеин можно получить из зеленых салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз", — заключила Арзуманян.
https://ria.ru/20220723/zavtrak-1804435652.html
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общество, маргарита арзуманян, россия, здоровье
Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах
Диетолог Арзуманян развеяла миф о возможности восстановить зрение с помощью моркови
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Употреблять морковь или чернику в огромных количествах для улучшения зрения бессмысленно, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. В интервью радио Sputnik
она объяснила, что поможет глазам на самом деле.
Вопреки распространенному заблуждению, морковь и черника не обладают какими-то особенными свойствами, которые могли бы помочь при нарушениях зрения, заверила врач.
"Раньше было мнение, что только морковь и черника помогают улучшить зрение и вылечить глаза. Это не так. Если уже есть нарушение зрения, никакие продукты не помогут это исправить", — отметила Арзуманян.
Для поддержания остроты зрения требуется, чтобы еда содержала достаточно разнообразных элементов, нужных сетчатке глаза, продолжила она.
"Необходимо не допускать дефицита омега-3 жирных кислот, лютеина, цинка, а также витаминов A, B, C и E. Весь этот набор можно получить из обычных продуктов питания", — пояснила врач.
Она уточнила, о каких именно продуктах идет речь.
"Омега-3 — это любая рыба. Лютеин можно получить из зеленых салатов. Цинка много в бобовых. Витамины можно получить из орехов и семян. Проще говоря, сбалансированное питание обеспечит и здоровье глаз", — заключила Арзуманян.