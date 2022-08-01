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Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв - РИА Новости, 01.08.2022
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Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв
Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв - РИА Новости, 01.08.2022
Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв
Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв, чтобы, в том числе,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:20
2022-08-01T14:20
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв, чтобы, в том числе, использовать этот запас для товарных интервенций на внутреннем рынке при росте цен."В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв. Мы рассчитываем на вашу, Владимир Владимирович, поддержку в этом вопросе", - сказал он в ходе совещания по развитию металлургического комплекса у президента РФ Владимира Путина.По словам Мантурова, речь идет о формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления его инфраструктуры.Кураторство работы Росрезерва закрепил за Мантуровым в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806392375.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
14:20 01.08.2022
 
Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв

Вице-премьер Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкРабота металлургического комбината
Работа металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
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Работа металлургического комбината. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв, чтобы, в том числе, использовать этот запас для товарных интервенций на внутреннем рынке при росте цен.
"В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв. Мы рассчитываем на вашу, Владимир Владимирович, поддержку в этом вопросе", - сказал он в ходе совещания по развитию металлургического комплекса у президента РФ Владимира Путина.
По словам Мантурова, речь идет о формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления его инфраструктуры.
Кураторство работы Росрезерва закрепил за Мантуровым в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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