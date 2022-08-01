https://ria.ru/20220801/metall-1806424628.html

Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв

Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв - РИА Новости, 01.08.2022

Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв

Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв, чтобы, в том числе,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:20

2022-08-01T14:20

2022-08-01T14:20

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил проработать вопрос закупок металлопродукции в Росрезерв, чтобы, в том числе, использовать этот запас для товарных интервенций на внутреннем рынке при росте цен."В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв. Мы рассчитываем на вашу, Владимир Владимирович, поддержку в этом вопросе", - сказал он в ходе совещания по развитию металлургического комплекса у президента РФ Владимира Путина.По словам Мантурова, речь идет о формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления его инфраструктуры.Кураторство работы Росрезерва закрепил за Мантуровым в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806392375.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров