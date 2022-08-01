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"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника - РИА Новости, 01.08.2022
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"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника
"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника - РИА Новости, 01.08.2022
"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника
Читатели газеты Financial Times раскритиковали интервью бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он попытался оправдать резкие высказывания в РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:21
2022-08-01T16:58
в мире
андрей мельник
германия
украина
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times раскритиковали интервью бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он попытался оправдать резкие высказывания в адрес немецких политиков и призывы к увеличению поставок военной помощи ВСУ.Так, пользователи отметили, что, занимая такой важный пост, он вел себя неподобающе и затрагивал темы, не входящие в сферу его компетенций."Нелепое интервью, в котором замалчивается, какой Мельник ужасный человек. У него такая мания величия, что он каждую неделю рассказывал, сколько у него прибавилось подписчиков в Twitter", — написал комментатор."Умолял помочь?" Нет уж. Очень далеко от правды. Этот последователь Бандеры никогда не умолял. Он только командовал с презрением и даже назначил себя единственным моральным авторитетом в Европе", — подчеркнул еще один читатель."Вы, господин Мельник, могли бы попробовать заняться дипломатией. Вовсе не обязательно каждый раз, когда вы что-то говорите, оскорблять кого-то. Ваша цель заключалась в подготовке провокаций, вот и все", — констатировал второй."Прощайте, господин Мельник. Пусть попутный ветер, подгоняющий вас на Украину, никогда не меняет направление. А то, что вас прозвали в Германии "затычкой в каждой бочке", — это еще слишком вежливо", — заключил третий.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения.
https://ria.ru/20220801/chernogoriya-1806436449.html
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в мире, андрей мельник, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц
16:21 01.08.2022 (обновлено: 16:58 01.08.2022)
 
"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника

Читателей Financial Times разозлило прощальное обращение экс-посла Украины Мельника

© Фото : MFA of UkraineЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times раскритиковали интервью бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он попытался оправдать резкие высказывания в адрес немецких политиков и призывы к увеличению поставок военной помощи ВСУ.
Так, пользователи отметили, что, занимая такой важный пост, он вел себя неподобающе и затрагивал темы, не входящие в сферу его компетенций.
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"Нелепое интервью, в котором замалчивается, какой Мельник ужасный человек. У него такая мания величия, что он каждую неделю рассказывал, сколько у него прибавилось подписчиков в Twitter", — написал комментатор.

"Это статья слишком мягкая. Мельник не умолял о помощи, а требовал ее, как будто был губернатором украинской колонии и собирал дань. Этим он нанес огромный ущерб немецко-украинским отношениям. Вишенкой на торте стал тот факт, что Мельник оказался поклонником Бандеры — человека, который был причастен к убийству тысяч евреев и поляков и поддерживал нацистов", — заметил другой.

"Умолял помочь?" Нет уж. Очень далеко от правды. Этот последователь Бандеры никогда не умолял. Он только командовал с презрением и даже назначил себя единственным моральным авторитетом в Европе", — подчеркнул еще один читатель.
"Вы, господин Мельник, могли бы попробовать заняться дипломатией. Вовсе не обязательно каждый раз, когда вы что-то говорите, оскорблять кого-то. Ваша цель заключалась в подготовке провокаций, вот и все", — констатировал второй.
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"Прощайте, господин Мельник. Пусть попутный ветер, подгоняющий вас на Украину, никогда не меняет направление. А то, что вас прозвали в Германии "затычкой в каждой бочке", — это еще слишком вежливо", — заключил третий.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения.
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