https://ria.ru/20220801/melnik-1806462490.html

"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника

"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника - РИА Новости, 01.08.2022

"Украинский колонизатор". Британцев взбесило прощальное обращение Мельника

Читатели газеты Financial Times раскритиковали интервью бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он попытался оправдать резкие высказывания в РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:21

2022-08-01T16:21

2022-08-01T16:58

в мире

андрей мельник

германия

украина

владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times раскритиковали интервью бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором он попытался оправдать резкие высказывания в адрес немецких политиков и призывы к увеличению поставок военной помощи ВСУ.Так, пользователи отметили, что, занимая такой важный пост, он вел себя неподобающе и затрагивал темы, не входящие в сферу его компетенций."Нелепое интервью, в котором замалчивается, какой Мельник ужасный человек. У него такая мания величия, что он каждую неделю рассказывал, сколько у него прибавилось подписчиков в Twitter", — написал комментатор."Умолял помочь?" Нет уж. Очень далеко от правды. Этот последователь Бандеры никогда не умолял. Он только командовал с презрением и даже назначил себя единственным моральным авторитетом в Европе", — подчеркнул еще один читатель."Вы, господин Мельник, могли бы попробовать заняться дипломатией. Вовсе не обязательно каждый раз, когда вы что-то говорите, оскорблять кого-то. Ваша цель заключалась в подготовке провокаций, вот и все", — констатировал второй."Прощайте, господин Мельник. Пусть попутный ветер, подгоняющий вас на Украину, никогда не меняет направление. А то, что вас прозвали в Германии "затычкой в каждой бочке", — это еще слишком вежливо", — заключил третий.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызвали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Мельник в одном из интервью назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", которому законы не писаны, а также отрицал его причастность к убийствам польского населения.

https://ria.ru/20220801/chernogoriya-1806436449.html

https://ria.ru/20220801/sssr-1806374585.html

https://ria.ru/20220731/ssha-1806244480.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, андрей мельник, германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц