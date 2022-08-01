https://ria.ru/20220801/medvedev-1806539641.html

Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ

Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ - РИА Новости, 01.08.2022

Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев скептически отнесся предложению США вернуться к продлению ДСНВ. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:48

2022-08-01T21:48

2022-08-01T22:43

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944048_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_059aba434df707a2676e3cf965893b50.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев скептически отнесся предложению США вернуться к продлению ДСНВ.Так Медведев отреагировал на слова президента США Джо Байдена, заявившего, что Белый дом готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.Медведев, в свою очередь, напомнил, как писал о том, что "США приползут с темой стратегической безопасности", и отметил, что они "приползли"."Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов", - подчеркнул Медведев.Он также добавил, что ситуация сейчас значительно хуже времен холодной войны, и ответственность на этом лежит не на России.Ранее Медведев говорил РИА Новости, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях: "пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом".

https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html

https://ria.ru/20220727/medvedev-1805427338.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша