https://ria.ru/20220801/medvedev-1806539641.html
Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ
Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ - РИА Новости, 01.08.2022
Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев скептически отнесся предложению США вернуться к продлению ДСНВ. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:48
2022-08-01T21:48
2022-08-01T22:43
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 1 авг - РИА новости. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев скептически отнесся предложению США вернуться к продлению ДСНВ.Так Медведев отреагировал на слова президента США Джо Байдена, заявившего, что Белый дом готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.Медведев, в свою очередь, напомнил, как писал о том, что "США приползут с темой стратегической безопасности", и отметил, что они "приползли"."Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов", - подчеркнул Медведев.Он также добавил, что ситуация сейчас значительно хуже времен холодной войны, и ответственность на этом лежит не на России.Ранее Медведев говорил РИА Новости, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях: "пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом".
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805677572.html
https://ria.ru/20220727/medvedev-1805427338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
21:48 01.08.2022 (обновлено: 22:43 01.08.2022)
Медведев отреагировал на предложение США вернуться к продлению ДСНВ
Медведев усомнился в необходимости обсуждать с США новую систему контроля вооружений
МОСКВА, 1 авг - РИА новости.
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев скептически отнесся
предложению США вернуться к продлению ДСНВ.
"Оно нам вообще надо? Мир стал другим", - написал он в Telegram-канале.
Так Медведев отреагировал на слова президента США Джо Байдена, заявившего, что Белый дом готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.
Медведев, в свою очередь, напомнил, как писал о том, что "США приползут с темой стратегической безопасности", и отметил, что они "приползли".
"Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов", - подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что ситуация сейчас значительно хуже времен холодной войны, и ответственность на этом лежит не на России.
Ранее Медведев говорил РИА Новости, что США
должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях: "пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом".