https://ria.ru/20220801/manturov-1806392275.html

Мантуров заявил о сокращении экспорта в российской металлургии

Мантуров заявил о сокращении экспорта в российской металлургии - РИА Новости, 01.08.2022

Мантуров заявил о сокращении экспорта в российской металлургии

Экспорт российских металлургов во втором квартале снизился на 20%, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:54

2022-08-01T12:54

2022-08-01T13:29

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экспорт российских металлургов во втором квартале снизился на 20%, сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров."Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во втором квартале сократился примерно на 20%", - сказал Мантуров в ходе совещания по развитию металлургического комплекса.По его словам, также в отрасли наблюдается существенный спад внутреннего потребления, и загрузка мощностей предприятий по отрасли снизилась в среднем с 93% до 80%. Сложнее других приходится "Магнитке" (загрузка 62%) и "Северстали" (72%), так как они выпускают преимущественно листовой прокат, и именно по нему наблюдается наибольшее сжатие спроса, отметил вице-премьер.Также Мантуров отметил, что экспорт для российских металлургов при текущем курсе рубля малорентабелен, а иногда и вовсе экономически нецелесообразен."Маржинальность экспорта не такая, какая была еще год назад: на фоне замедления глобальной экономики мировые цены на сталь резко снижаются. Кроме того, на новых для нас рынках металлурги вынуждены искать место и работать с дисконтом. При текущем курсе рубля внешние поставки малорентабельны, а где-то совсем экономически нецелесообразны", - сказал Мантуров на совещании по вопросам развития металлургического комплекса у президента РФ.

https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806392375.html

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экономика, цены на нефть